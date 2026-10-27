Ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στο Κύπελλο Ελλάδας με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

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Η 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγεται αυτή την εβδομάδα. Τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια γίνονται την Τετάρτη. Στις 17:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τον Άρη και στις 20:30 ξεκινάει στο γήπεδο της Τούμπας το ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ.

Στη Serie A διεξάγεται η εμβόλιμη αγωνιστική 9η αγωνιστική με δυνατές αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν τα σημερινά ματς Σασουόλο-Λάτσιο (19:30), Ρόμα-Κάλιαρι (21:45) και τα αυριανά παιχνίδια Βενέτσια-Ίντερ (19:30), Τζένοα-Γιουβέντους (21:45), Μόντζα-Νάπολι (21:45).

Στο League Cup της Αγγλίας, στη φάση των «16», κλέβει την παράσταση το αυριανό ντέρμπι Λίβερπουλ-Τσέλσι (22:00). Το πρόγραμμα, στα μέσα της εβδομάδας, συμπεριλαμβάνει και παιχνίδια των Κυπέλλων Γερμανίας και Ισπανίας.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τους αγώνες της Serie A, του League Cup Αγγλίας και των Κυπέλλων Ελλάδας, Γερμανίας και Ισπανίας, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης» *, «Στο Παρά 1» * & «Bet Builder Boost»*.



Διπλή αγωνιστική στη Euroleague «20 & Kάρφωσες»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ



Στη Euroleague έχουμε μία ακόμα «διαβολοβδομάδα». Στην 8η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα (21:15) το Μιλάνο και ο Ολυμπιακός παίζει αύριο (19:30) στην Τουρκία με την Μπεσίκτας.

Στην 9η αγωνιστική την Παρασκευή, στις 19:30, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τουρκία την Αναντολού Εφές και στις 21:15 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί το Μιλάνο.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στη Euroleague.

Δείτε τις επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις για τον σημερινό αγώνα Παναθηναϊκός-Μιλάνο:

Γιαμπουσέλε Γκουερσόν – Σύνολο Πόντων 17+

Λεσόρτ Ματίας – Συνολικά Ριμπάουντ

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο



Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ