Η Ελλάδα πανηγύρισε το πρώτο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κ19 του Πλόβντιβ, με τους Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρο Αλεξίου να κατακτούν το ασημένιο στη δίκωπο Εφήβων.

Οι Γιώργος Χιώτης και Απόστολος Σταύρος Αλεξίου έφεραν στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων (Κ19), που διεξάγεται στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Το ελληνικό πλήρωμα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της δικώπου Εφήβων και τερμάτισε στη δεύτερη θέση με χρόνο 6:34.07, μόλις 61 εκατοστά του δευτερολέπτου πίσω από τους Ρουμάνους Ράντου-Αντρέι Ενέσκου και Ντουμίτρου Κρίστιαν Πασκάρι (6:33.46). Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι Γερμανοί Γιάν Κόλμπαχ και Νίκλας Μπρελ με 6:35.40.

Για τους δύο 18χρονους πρωταθλητές, το ασημένιο στο Πλόβντιβ έρχεται λίγους μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο που είχαν κατακτήσει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μαΐου στο Βραδεμβούργο.

Μια ανάσα από το βάθρο έφτασαν και οι Μαρίνα Αδάμ και Στέλλα Καρυώτη στον τελικό του διπλού σκιφ Νεανίδων. Οι 17χρονες Ελληνίδες κατέλαβαν την 4η θέση με 7:06.74, ολοκληρώνοντας έναν εντυπωσιακό τερματισμό και πλησιάζοντας τη γερμανική βάρκα, που πήρε το χάλκινο με 7:07.96.

Στους τελικούς της Κυριακής θα αγωνιστούν επίσης ο Ιάσονας Μουσελίμης και η Λίλα Μουρατίδου. Ο Μουσελίμης πήρε τη 2η θέση στον ημιτελικό του σκιφ Εφήβων με 6:58.39 και θα διεκδικήσει ακόμη ένα μετάλλιο στις 10:35, ενώ η Μουρατίδου προκρίθηκε στον τελικό του σκιφ Νεανίδων, τερματίζοντας δεύτερη στον ημιτελικό της με 7:44.71. Ο τελικός της είναι προγραμματισμένος για τις 10:16.

Στην 11η θέση της γενικής κατάταξης ολοκλήρωσε την παρουσία του το ελληνικό τετραπλό σκιφ Νεανίδων, που πήρε την 5η θέση στον Τελικό Β με χρόνο 6:46.50. Το πλήρωμα αποτελούσαν οι Άννα Μαρία Ήλη, Χρυσάνθη Μπατάκη, Σύλβια Γιούγλη και Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη.

