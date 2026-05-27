Αδήριτη ανάγκη η πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης: Άρθρο του Δημήτρη Τσιόδρα

Ο Δημήτρης Τσιόδρας αναλύει την ανάγκη βαθύτερης ευρωπαϊκής ενοποίησης για μια ισχυρότερη Ένωση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

«Με ποιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη τα προβλήματά της, σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον;» Η απάντηση που δίνουν οι ευρωπαίοι πολίτες είναι σαφής: πρέπει να τα αντιμετωπίσει όχι κάθε κράτος-μέλος μόνο του, αλλά να τα αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί ως Ευρωπαϊκή Ένωση.



Αυτό απαντά το 90% των ερωτηθέντων σύμφωνα με τα ευρήματα του τελευταίου Ευρωβαρόμετρου. Είναι ενδεικτικό ότι το 74% των Ευρωπαίων δηλώνει πως η χώρα τους έχει ωφεληθεί από τη συμμετοχή της στην Ε.Ε., ποσοστό που αποτελεί το υψηλότερο που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η Ευρώπη μπροστά σε ένα νέο διεθνές περιβάλλον

Είναι σαφές πως σε συνθήκες αβεβαιότητας κι όταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα πυκνώνουν, οι λαοί της Ευρώπης στρέφουν το βλέμμα τους στην Ένωση. Θυμούνται τι τους έχει προσφέρει κι εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε κοινή δράση για την αντιμετώπιση των πολλών και μεγάλων προβλημάτων. Με έναν πόλεμο να μαίνεται σε ευρωπαϊκό έδαφος, έναν άλλον να βρίσκεται σε εξέλιξη στον Περσικό, με τη Μέση Ανατολή σε διαρκή αναταραχή, έναν πρόεδρο στον Λευκό Οίκο να ανατρέπει όσα θεωρούσαμε για δεκαετίες δεδομένα και την Ευρώπη να χάνει διαρκώς έδαφος στην διεθνή ανταγωνιστικότητα, η ανάγκη για ενιαία δράση καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική. Ακόμη και η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, η Γερμανία των 84 εκατομμυρίων είναι μεσαία δύναμη σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η Ε.Ε. των 450 εκατομμυρίων θα μπορούσε να αποτελεί έναν ισχυρό παγκόσμιο «παίχτη». Και σήμερα που οι παλιοί δαίμονες βγήκαν από το μπουκάλι, η αμερικανική «αμυντική ομπρέλα» δεν λειτουργεί με τον τρόπο που είχαμε συνηθίσει και η ενότητα του Δυτικού Κόσμου δεν υφίσταται, δυναμώνουν οι φωνές που ζητούν κοινές πολιτικές στους πιο κρίσιμους τομείς.

Από την κοινή δράση στην ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Στην ασφάλεια, είναι σαφές ότι η Ευρώπη αναλαμβάνει μεγαλύτερο βάρος στα του «οίκου της». Αλλά δεν αρκεί ούτε ο ορισμός Επιτρόπου, ούτε να ξοδέψει η Ε.Ε. 800 δις τα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας. Χρειάζεται κοινή αμυντική κι εξωτερική πολιτική και τα σύνορα των κρατών-μελών να θεωρούνται ευρωπαϊκά σύνορα. Το άρθρο 42.7 αναφέρει ότι «σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους». Πρέπει όμως δημιουργηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ενεργοποίησής του. Παράλληλα γίνεται συζήτηση για ενιαίες πολιτικές σε κρίσιμούς τομείς (Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, Ενεργειακή ‘Ένωση, Κεφαλαιακή Ένωση, Ενιαία Τελωνειακή Αρχή κλπ). Αλλά όλα αυτά πρέπει να οδηγούν κάπου. Κι ο δρόμος πρέπει να οδηγεί στην πολιτική ενοποίηση.

Η πολιτική ενοποίηση ως προϋπόθεση για το μέλλον της Ευρώπης

Υστερα από μια περίοδο ευρωσκεπτικισμού, που έδωσε χώρο στην ανάπτυξη ακραίων δυνάμεων που αμφισβητούσαν την ΕΕ, η ευρω-στροφή στις διαθέσεις της κοινής γνώμης είναι ορατή. Αλλά δεν φτάνει από μόνη της για να διασφαλίσει την πορεία της Ένωσής μας μέσα στο ταραγμένο, ρευστό και ραγδαία μεταβαλλόμενο πλανητικό σκηνικό. Χρειάζεται πολιτική βούληση ικανή να κατανικήσει τις δυνάμεις της αδράνειας, να υπερκεράσει αγκυλώσεις του παρελθόντος, διακρατικούς ανταγωνισμούς και ατέρμονες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τώρα είναι η ώρα όλες οι πολιτικές δυνάμεις που συγκροτούν τους πυλώνες της ΕΕ να αναλάβουν την ευθύνη των αλλαγών που ζητούν οι καιροί. Οι πολίτες εκφράζουν τις ανησυχίες και τις επιθυμίες τους. Οι ηγεσίες (με προεξάρχουσες εκείνες της Γαλλίας και της Γερμανίας, που αποτελούσαν πάντα την «ατμομηχανή» της ΕΕ) καλούνται να ανταποκριθούν. Ο στόχος της πολιτικής ενοποίησης, που είχε τεθεί στο ξεκίνημα της κοινής ευρωπαϊκής πορείας αλλά ατόνησε στη συνέχεια, είναι καιρός να επανέλθει στο προσκήνιο. Γιατί μόνο με πολιτική ενοποίηση μπορεί η Ε.Ε. να σταθεί στην παγκόσμια σκηνή και να διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της. Όπως έλεγε ένας από τους πολιτικούς που πίστευαν με θέρμη σε αυτή την ιδέα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής: Το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται στην Ενωμένη Ευρώπη. Και το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στην ενοποίησή της.

*Ευρωβουλευτής, εκπρόσωπος Τύπου ευρωομάδας ΝΔ