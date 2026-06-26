Η Allwyn ένωσε τον ελληνικό αθλητισμό σε μια ξεχωριστή βραδιά: Πέντε Ομοσπονδίες, ένα κοινό όραμα

Υπάρχουν βραδιές που δεν αφορούν μόνο μια εκδήλωση, αλλά αποτυπώνουν μια ευρύτερη εικόνα.

Μια τέτοια στιγμή ήταν αυτή που έζησε το Gazzetta στο Anassa, όπου η Allwyn συγκέντρωσε εκπροσώπους από τις πέντε κορυφαίες Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες της χώρας, σε μια γιορτή αφιερωμένη στον αθλητισμό, στους ανθρώπους του και στις ιστορίες που βρίσκονται πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Jan Karas

Σε έναν χώρο γεμάτο ενέργεια, χαμόγελα και αθλητικές ιστορίες, η Allwyn παρουσίασε επίσημα το φιλόδοξο χορηγικό της πρόγραμμα, μέσω του οποίου στηρίζει έμπρακτα πέντε από τις σημαντικότερες αθλητικές ομοσπονδίες της χώρας: το μπάσκετ μέσω της ΕΟΚ, το ποδόσφαιρο μέσω της ΕΠΟ, την κολύμβηση μέσω της ΚΟΕ, το βόλεϊ μέσω της ΕΟΠΕ και τον στίβο μέσω του ΣΕΓΑΣ. Μια σημαντική κοινωνική επένδυση που προσφέρει την απαραίτητη σταθερότητα στις Ομοσπονδίες και δίνει νέα ώθηση στους αθλητές μας στον δρόμο προς τις μεγάλες διεθνείς διακρίσεις.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου

Η λαμπερή εκδήλωση της Allwyn

Στο Anassa βρέθηκαν κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης, ο προπονητής της Εθνικής ποδοσφαίρου Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου Τάσος Μπακασέτας και ο διεθνής μπασκετμπολίστας Βασίλης Τολιόπουλος, είναι μερικά από τα ονόματα που έδωσαν το «παρών» σε μια βραδιά όπου διαφορετικά αθλήματα συναντήθηκαν κάτω από μια κοινή ιδέα.

Η βραδιά είχε έναν διαφορετικό χαρακτήρα από τα συνηθισμένα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης στον ρόλο του παρουσιαστή, έδωσε τον δικό του ξεχωριστό τόνο και να ανέδειξε τις ιστορίες, τις αξίες και τα πρόσωπα που κάνουν τον αθλητισμό ξεχωριστό.

Νίκος Ζήσης, Βασίλης Τολιόπουλος, Άρτεμις Σπανού, Βαγγέλης Λιόλιος και Βασίλης Σπανούλης

Πέρα από τα μεγάλα ονόματα του αθλητισμού και τα σημαντικά μηνύματα της βραδιάς, αυτό που ξεχώρισε ήταν το ίδιο το κλίμα που δημιουργήθηκε στο Anassa. Ένας χώρος γεμάτος ζωντάνια, χαλαρές συζητήσεις και όμορφες στιγμές, όπου αθλητές, προπονητές, εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών και άνθρωποι των media βρέθηκαν μαζί, μακριά από την πίεση της καθημερινότητας.

Η μουσική, η προσεγμένη ατμόσφαιρα, οι γεύσεις και το φαγητό που συνόδευσαν τη βραδιά δημιούργησαν ένα περιβάλλον φιλοξενίας και γιορτής, ενώ οι συζητήσεις είχαν έντονο το στοιχείο της ανταλλαγής εμπειριών και ιστοριών από τον χώρο του αθλητισμού.

Μανώλης Σταυρουλάκης, Γιώργος Καπουτζίδης, Γιώργος Ζούμας, Γιώργος Σβώλης

Ξεχωριστή νότα έδωσε και το photobooth της εκδήλωσης, που αποτέλεσε σημείο συνάντησης για αναμνηστικές φωτογραφίες και πιο αυθόρμητες στιγμές, αποτυπώνοντας το χαμόγελο και τη διάθεση μιας βραδιάς που είχε ως πρωταγωνιστή τον ίδιο τον αθλητισμό.

Νίκος Ζήσης, Βασίλης Τολιόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Βασίλης Σπανούλης

Η Allwyn θέλησε να περάσει ένα σαφές μήνυμα: ότι η σχέση της με τον αθλητισμό είναι πιο ενεργή, ως ένας πραγματικός συμπαίκτης στη διαδρομή των αθλητών και των Εθνικών ομάδων, στις στιγμές της προσπάθειας αλλά και στις στιγμές της μεγάλης συγκίνησης.

Γιατί πίσω από κάθε μετάλλιο, κάθε νίκη και κάθε μεγάλη εμφάνιση υπάρχουν άνθρωποι, θυσίες, καθημερινή δουλειά και όνειρα. Και αυτό ακριβώς ήταν το επίκεντρο της εκδήλωσης: οι άνθρωποι που υπηρετούν τον ελληνικό αθλητισμό.

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, Φαίη Μπακοδήμου, Αριστέα Τοντάι και Μάρθα Ανθούλη

Η λαμπερή εκδήλωση της Allwyn

Το Gazzetta ήταν εκεί και έζησε από κοντά μια συνάντηση που ανέδειξε τη δύναμη της ενότητας και το κοινό όραμα για έναν ελληνικό αθλητισμό με περισσότερες ευκαιρίες, μεγαλύτερη στήριξη και ακόμη περισσότερες μεγάλες στιγμές στο μέλλον, πάντα με την στήριξη της Allwyn.