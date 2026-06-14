Μουντιάλ 2026: Η ανάλυση της ημέρας, τα φαβορί και οι αμφίρροπες μάχες σε 5ο-6ο όμιλο

Το Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε και μπαίνουμε σε ρυθμό ανάλυσης και επιλογών για την πρεμιέρα στον 5ο και τον 6ο όμιλο.

Ημέρα 4η στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και η ανάλυση συνεχίζεται παρέα με το Πάμε Στοίχημα, ξεχωρίζοντας τις επιλογές που μπορούν να μας απασχολήσουν στο ξεκίνημα του φετινού Μουντιάλ.

Απόψε, είναι η ώρα για την πρεμιέρα στον 5ο και τον 6ο όμιλο, με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες κόντρες που αυξάνουν το ενδιαφέρον:

Γερμανία - Κουρασάο: Ακλόνητο φαβορί τα Πάντσερ

Τα Πάντσερ εκκινούν το φετινό Μουντιάλ με στόχο να διαγράψουν το αρνητικό σερί των δύο ηττών στα εναρκτήρια παιχνίδια των τουρνουά του 2018 και του 2022, που έληξαν με πρόωρο αποκλεισμό από τη φάση των ομίλων. Απέναντί τους, η μικρότερη χώρα που συμμετέχει ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, το Κουρασάο. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν είναι κάτι παραπάνω από το απόλυτο φαβορί και μία επιλογή που ξεχωρίζει είναι το Over 3,5 γκολ για τη Γερμανία, με την εκτίμηση πως οι τετράκις πρωταθλητές Κόσμου θα διεκδικήσουν ευρύ σκορ απέναντι στο Μπλε Κύμα.

Ολλανδία - Ιαπωνία: Οριακή πρεμιέρα

Οι Οράνιε συναντούν τους Μπλε Σαμουράι στην πρεμιέρα του 6ου ομίλου, ένα ματς που μοιάζει ισορροπημένο στα χαρτιά παρά τον δεδομένο «αέρα» των Ολλανδών που έχουν να ηττηθούν σε πρεμιέρα από το 1938. Οι Ιάπωνες απέδειξαν στο περασμένο Μουντιάλ ότι μπορούν να χτυπήσουν στα ίσα τις παραδοσιακές δυνάμεις (νίκη κόντρα σε Ισπανία, Γερμανία στον όμιλο το 2022) και έτσι το αποτέλεσμα παραμένει ανοιχτό, με την επιλογή μας να στρέφεται γύρω από το γκολ και συγκεκριμένα στα 2-3 τέρματα στον αγώνα.

Ακτή Ελεφαντοστού - Ισημερινός: Πιθανή αλληλοεξουδετέρωση

Η 2η θέση πίσω από το φαβορί που λέγεται Γερμανία περνάει πιθανότατα από την αναμέτρηση της Ακτής Ελεφαντοστού κόντρα στον Ισημερινό. Αμφότερες ομάδες με μέταλλο και έμφαση στην αμυντική λειτουργία, πιθανό να αλληλοεξουδετερωθούν στην πρεμιέρα και να είναι προσεκτικές στα μετόπισθεν, για αυτό πηγαίνουμε με την επιλογή του Under 2,5 γκολ στον αγώνα.

Σουηδία - Τυνησία: Προβάδισμα στον άσσο

Σουηδία και Τυνησία συναντιούνται για πρώτη φορά σε επίσημη αναμέτρηση, με τις 3 προηγούμενες φιλικές τους συναντήσεις να δείχνουν τον… δρόμο: το 1-0 ήταν το σκορ και στα 3 παιχνίδια (2 νίκες των Σουηδών, 1 για την Τυνησία), με το σύνολο του Γκρέιαμ Πότερ να δείχνει ικανό να διευρύνει το μοτίβο απέναντι στο αντίστοιχο του Σαμπρί Λαμουσί, με σκοπό να μπει με το δεξί και να κάνει αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στα νοκ-άουτ. Επιλογή για το ματς, λοιπόν, η νίκη της Σουηδίας με No Goal.