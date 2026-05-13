Η Καλαμάτα στο επίκεντρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων Κ18

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά, υπερηφάνεια και τιμή, καθώς η ομάδα Κορασίδων (Κ18) του τμήματος Πετοσφαίρισης κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Πρωτάθλημα της Ε.Σ.ΠΕ. Πελοποννήσου.

Επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο τη σταθερή ανοδική πορεία και τη συστηματική δουλειά που πραγματοποιείται στον Σύλλογό. Η νέα αυτή μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στην Καλαμάτα στις 19 Απριλίου 2026, κατά τη διεξαγωγή του Final-4 Κορασίδων αγωνιστικής περιόδου 2025–2026, διοργάνωση που φιλοξενήθηκε με απόλυτη επιτυχία από τον Σύλλογό μας, κατόπιν ανάθεσης της Ε.Σ.ΠΕ.Π.

Η επιτυχημένη αυτή διοργάνωση, σε συνδυασμό με τη συνεχή αγωνιστική πρόοδο της ομάδας μας, οδήγησε την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης να αναθέσει στον Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ τη διοργάνωση του Δ’ Ομίλου της Προημιτελικής Φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κοριτσιών Κ18, καθώς και ενός αγώνα της Ημιτελικής Φάσης των Ομίλων Γ και Δ.

Η κορυφαία αυτή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Καλαμάτα, από τις 13 έως τις 16 Μαΐου 2026, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παραλίας, μετατρέποντας την πόλη μας σε επίκεντρο του ελληνικού αναπτυξιακού βόλεϊ.

Οι πρωταθλήτριες Κορασίδες του Α.Σ. Απόλλωνα Καλαμάτας θα αντιμετωπίσουν σπουδαίες ομάδες του ελληνικού βόλεϊ και συγκεκριμένα τις:

Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

ΖΑΟΝ

Πρωταθλήτρια ομάδα Δωδεκανήσου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες αθλήτριες, κατά την αγωνιστική περίοδο 2024–2025, είχαν κατακτήσει την ιδιαίτερα τιμητική 9η θέση πανελλαδικά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον του Μεσσηνιακού βόλεϊ ανήκει δικαιωματικά σε αυτές.

Πρόγραμμα Αγώνων – Προημιτελική Φάση Δ’ Ομίλου

Κλειστό Γυμναστήριο Παραλίας Καλαμάτας

Τετάρτη 13/05/2026

18:00 | 1ος Ζ’ Περιφέρειας – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

20:00 | Απόλλων Καλαμάτας – ΖΑΟΝ

Πέμπτη 14/05/2026

18:00 | ΖΑΟΝ – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.

20:00 | Απόλλων Καλαμάτας – 1ος Ζ’ Περιφέρειας

Παρασκευή 15/05/2026

10:00 | 1ος Ζ’ Περιφέρειας – ΖΑΟΝ

16:00 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. – Απόλλων Καλαμάτας

Ημιτελική Φάση

Σάββατο 16/05/2026

17:00 | (Γ1) – (Δ2) στο Κλειστό «Α. Φώτσης»

17:00 | (Δ1) – (Γ2) στο Κλειστό Παραλίας

Η ανάληψη αυτής της σημαντικής διοργάνωσης αποτελεί τεράστια αναγνώριση για τον Σύλλογό μας, αλλά και μια σπουδαία ευκαιρία προβολής της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Καλούμε τον φίλαθλο κόσμο της πόλης να στηρίξει με την παρουσία και τη φωνή του τις αθλήτριές μας, ώστε όλοι μαζί να ζήσουμε μία μεγάλη γιορτή του ελληνικού βόλεϊ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ!