Κοίτα που θα…το φέρει τελικά!

Ο Αkylas είναι έτοιμος να βγει στη σκηνή της Βιέννης και να Ferei τη νίκη στην Ελλάδα στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

To Ferto έχει κάνει ήδη «χαμό» στο κοινό της Eurovision και όχι μόνο και με τη σκηνική του παρουσία ο Akylas ευελπιστεί να πάρει την πρώτη θέση.

Το τραγούδι της Ελλάδας θα κάνει την εμφάνιση του στον 1ο ημιτελικό την Τρίτη 12 Μαΐου και βρίσκεται στην 4η θέση. Ήδη από τις πρόβες, ο Akylas έχει τραβήξει πάνω του τα βλέμματα τόσο με τη σκηνική του παρουσία όσο και με το βίντεο το οποίο θα παίζεται στις οθόνες.

Μετά και από αυτή την «αποκάλυψη», η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση όσον αφορά τη νικήτρια της διοργάνωσης και η απόδοση για να πάρει τη Eurovision βρίσκεται στο 4.50 στη Novibet.

Μετά την Έλενα Παπαρίζου με το «My Number 1» το 2005, ο Akylas φιλοδοξεί να φέρει για δεύτερη φορά τη νίκη στη χώρα και ο διαγωνισμός του χρόνου να διεξαχθεί στην Αθήνα.

Το «Ferto» με τον ρυθμό του και το beat του, βρίσκεται ήδη ανάμεσα στα αγαπημένα των fans. Γι’ αυτό τον λόγο το να βγει πρώτο στην ψηφοφορία του κοινού προσφέρεται σε απόδοση 3.00 στη Novibet.

Η πρόκριση στον τελικό θεωρείται «σίγουρη» για τον Akyla, που έχει ως μεγάλο στόχο τη νίκη. Το φαβορί του διαγωνισμού φαίνεται ότι είναι η Φινλανδία με τον Pete Parkkonenn και το τραγούδι “Liekinheitin».

Αυτό που ξεχωρίζει στη συμμετοχή της είναι η παρουσία της βιολίστριας Linda Lampenius, η οποία δίνει έναν δυναμικό χαρακτήρα στο τραγούδι.

Ο Akylas θέλει να κάνει την έκπληξη και να βρεθεί τουλάχιστον στην πρώτη δυάδα. Η επιλογή να τερματίσουν στις 2 Πρώτες Θέσεις η Φινλανδία και η Ελλάδα είναι σε απόδοση 2.90 στη Novibet.

