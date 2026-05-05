Ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής στο σνούκερ είναι μόλις 22 ετών και έκανε τη δική του κίνηση-ματ για τον θρίαμβό του!

Στο πιο κρίσιμο σημείο του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Σνούκερ, ο Γου Γιζέ, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία κίνηση-ματ, η οποία «οδήγησε» στον θρίαμβο του.

Ο Γου Γιζέ επικράτησε του σπουδαίου Σον Μέρφι σε ένα παιχνίδι-θρίλερ και στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής σνούκερ, μετά από έναν αξέχαστο τελικό που διεξήχθη στο «Crucible Theater» του Σέφιλντ της Αγγλίας.

Ο 22χρονος πέτυχε ένα νικητήριο break με 85 πόντους, κερδίζοντας με 18-17 και έγινε ο δεύτερος νεότερος πρωταθλητής της σύγχρονης εποχής. Σε μια συναρπαστική τελευταία περίοδο, ο Γου δέχτηκε επανειλημμένα peg back από τον Μέρφι, ο οποίος προσπάθησε να σφραγίσει το δεύτερο στέμμα του 21 χρόνια μετά το πρώτο του.

Και στο 16-16 (ο αγώνας κρίνεται στα 35 set), τη στιγμή που οι παίκτες έκαναν ένα διάλειμμα, ο Γου προχώρησε σε μία κίνηση, η οποία έγινε αμέσως viral και που, εν τέλει, αποδείχθηκε «καθοριστική» για τον θρίαμβο του.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός αθλητής βγήκε έξω από το Crucible Theater για να πάρει λίγο καθαρό αέρα και ο φωτογραφικός φακός τον «έπιασε» δίπλα στον μεταφραστή του, να καπνίζει χρυσαφένια τσιγάρα.

Three frames away and there’s still time for a quick tab. Proper old school this. pic.twitter.com/k3cSMqlZhG — Mark Staniforth (@markstani1) May 4, 2026

Προφανώς η σύντομη ανάπαυλα από το άγχος του μεγαλύτερου αγώνα της καριέρας του έκανε τη δουλειά του, καθώς ο 22χρόνος επέστρεψε στο τραπέζι και κατάφερε να εξασφαλίσει τη νίκη στην τελευταία περίοδο.

Μπορεί η εικόνα αυτή για έναν αθλητή να μην είναι και η ιδανικότερη και να εγείρει εντυπώσεις, όμως παλαιότερα δεν ήταν ασυνήθιστο για τους παίκτες του σνούκερ να καπνίζουν και να πίνουν γύρω από το τραπέζι, όσο οι αγώνες βρίσκονταν σε εξέλιξη.