Μονακό - Ολυμπιακός: Τελειώνει τη σειρά με μπροστάρη τον Βεζένκοφ

Ανάλυση και προγνωστικά για τον 3ο αγώνα των playoffs της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μονακό!

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στην Κυανή Ακτή για να πιστοποιήσει την ανωτερότητα του και να κλείσει τη σειρά, σφραγίζοντας την επιστροφή του στο F4 της διοργάνωσης.

Super Ενισχυμένη Απόδοση: Βεζένκοφ 21+ πόντοι και Φουρνιέ 14+ πόντοι, 4.85 από 4.20

Η εικόνα των 80 πρώτων λεπτών στο ματσάρισμα ήταν αποστομωτική. O Oλυμπιακός επέβαλλε πλήρως τα “θέλω” του, χτυπώντας τους φιλοξενούμενους με όλα του τα όπλα. Η Μονακό έμοιαζε αδύναμη να ακολουθήσει τον ρυθμό της ελληνικής ομάδας και να ανταγωνιστεί. Ο κόουτς Μπαρτζώκας μετέτρεψε το πλεονέκτημα του βάθους σε ουσιαστικό παράγοντα στη σειρά, συνδέοντας το με την ένταση και την πιεστική άμυνα των γηπεδούχων η οποία έκανε τη διαφορά.

Bet Builder Boost 25% στο Μονακό - Ολυμπιακός!

Η Μονακό πλέον θα μαζέψει όσες δυνάμεις τις έχουν απομείνει για να δώσει το καλύτερο της χτύπημα και για αυτό ο Ολυμπιακός οφείλει να είναι έτοιμος. Οι Μονεγάσκοι θα βασιστούν σε παιχνίδι επαφών και για αυτό η προστασία της μπάλας θα είναι κομβική. Πέραν του Μάικ Τζέιμς, σημείο αναφοράς στο παιχνίδι τους θα είναι και ο Τζάρον Μπλόσομγκέιμ ο οποίος καλύπτει διαφορετικούς ρόλους σε άμυνα και επίθεση. Η κατάσταση στη Μονακό είναι τέτοια, όπου ο βετεράνος φόργουορντ αναγκάζεται να δει περισσότερο το καλάθι αλλά και να αγωνιστεί ως σέντερ στο πλαίσιο χαμηλών σχημάτων. Στην άλλη πλευρά, ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται σε καταπληκτική κατάσταση και θα αποτελέσει το βαρύ χαρτί της ερυθρόλευκης επίθεσης.

Σημαντική παράμετρος για τους Πειραιώτες , η απόδοση τους στο αμυντικό transition. Εάν οι παίχτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν δώσουν στον αντίπαλο ανοιχτό γήπεδο, έχουν αρκετές πιθανότητες να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση στο τρίτο παιχνίδι.

Bet Builder με Νικητής Ολυμπιακός και Sasha Vezenkov Εύστοχα Τρίποντα Over 1.5 σε απόδοση 2.08 στη Stoiximan

Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

Hoopfellas.gr για το Stoiximan Blog

