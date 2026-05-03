Οι μάχες για τον τίτλο επιφυλάσσουν αλλαγές!

H Super League φτάνει προς το τέλος της, με την κούρσα για τον πρωταθλητή να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η ΑΕΚ μοιάζει έως τώρα το φαβορί για να κόψει πρώτη το νήμα, καθώς βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και στο +5 από τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει το 2 στα 2 στο ξεκίνημα των play offs και τώρα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Παναθηναϊκό με στόχο να διευρύνει το σερί της.

Οι «πράσινοι» μετά την ήττα τους στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό, παραμένουν χωρίς νίκη στα play offs και στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Μοιάζει δύσκολο να ξεκολλήσουν από εκεί αλλά δεν θα παρουσιαστούν αδιάφοροι στο γήπεδό τους απέναντι στην ΑΕΚ. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 1.87 στη Novibet.

Στο άλλο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό. Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν να κρύψουν την απογοήτευσή τους μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ και να δώσουν χαρά στον κόσμο τους.

Η κατάκτηση ενός τίτλου σε συνδυασμό με τα 100 χρόνια του συλλόγου θα «κούμπωνε» ιδανικά αλλά τώρα το σύνολο του Λουτσέσκου καλείται να βγάλει αντίδραση. Βρίσκεται άλλωστε στο -3 από τη δεύτερη θέση και η συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League είναι μεγάλο δέλεαρ.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός έμεινε ζωντανός στη μάχη του τίτλου μετά τη νίκη του με 2-0 στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Βέβαια απέχει πέντε βαθμούς από την ΑΕΚ και ξέρει ότι δεν έχει περιθώρια για απώλειες βαθμών. Θα βγει μπροστά στην Τούμπα και το Over 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 2.30 στη Novibet.

Στην Κρήτη, ο ΟΦΗ γιορτάζει ακόμα την κατάκτηση του Κυπέλλου. Το τρόπαιο ήταν ιστορικό για μία ομάδα που δεν είναι συνηθισμένη στους τίτλους ενώ παράλληλα, οι Κρητικοί εξασφάλισαν και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Πλέον τα play offs για τις θέσεις 5-8 δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τον Άρη να ψάχνει να βρει ένα στόχο από τη στιγμή που χάθηκε το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εφόσον δεν υπάρχει σκοπιμότητα μπορεί το παιχνίδι να είναι πιο ανοικτό, με το Over 2.5 Γκολ να προσφέρεται σε απόδοση 2.09 στη Novibet.

