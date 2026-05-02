Stoiximan Super League: Μάχη επιβίωσης στις Σέρρες, «τελικός» για τον Αστέρα

Η μάχη επιβίωσης στα playouts της Stoiximan Super League συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον. Ο Ατρόμητος είναι στους 40 βαθμούς και έχει «καθαρίσει» από νωρίς, Παναιτωλικός και Κηφισιά ακολουθούν στους 31 και για την ώρα αισθάνονται ασφαλείς. Πανσερραϊκός με 27 βαθμούς, Αστέρας Τρίπολης με 25 και ΑΕΛ με 24 βαθμούς είναι αυτή τη στιγμή οι τρεις ομάδες που παλεύουν για την σωτηρία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αναμέτρηση το απόγευμα του Σαββάτου (2/5, 17:30) στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών έχει χαρακτήρα do or die για τον Πανσερραϊκό και την ΑΕΛ. Οι γηπεδούχοι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες έμοιαζαν να βρίσκονται με το 1,5 πόδι στην SL2. Ωστόσο στην διαδικασία των playouts δείχνουν αποφασισμένοι να πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους. Κάνοντας σπουδαία ματς εκτός έδρας, όπως στις νίκες 3-2 στο Αγρίνιο και 1-0 στην AEL FC Arena. Εντός ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως μαρτυρά και το 0-4 από τον Ατρόμητο.

Η ΑΕΛ δεν λέει να σηκώσει κεφάλι και παραμένει δίχως νίκη από τις 31/1 και το 2-0 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό. Έκτοτε μετράει επτά ήττες και πέντε ισοπαλίες σε 12 παιχνίδια. Εξέλιξη που οδήγησε στην λύση της συνεργασίας με τον Σάββα Παντελίδη και στην άφιξη του Τζανλούκα Φέστα, που πέφτει στα πολύ βαθιά από νωρίς καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλειες όσο τα ματς λιγοστεύουν.

Κομβικό ματς στη μάχη της παραμονής, με πολλές αστάθμητες παραμέτρους που το καθιστούν απρόβλεπτο. Γεγονός που αποτυπώνεται και στο σετ αποδόσεων, που είναι απόλυτα μοιρασμένο. Απαγορευμένο το σενάριο της ήττας και για τους δύο, η τακτική προσέγγιση αναμένεται συντηρητική και φαντάζει πραγματικά δύσκολο να ανοίξει πολύ ο ρυθμός.

Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ατρόμητο στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τη σέντρα της αναμέτρησης προγραμματισμένη για τις 19:30. Για τους γηπεδούχους το παιχνίδι έχει χαρακτήρα τελικού, καθώς ένα τρίποντο θα τους κρατήσει γερά στη μάχη της παραμονής. Το 3-4-3 του Αντωνόπουλου δουλεύει καλά στη διαδικασία των playouts, με απολογισμό 2Ν-2Ι-1Η για τους Αρκάδες στα πρώτα πέντε παιχνίδια τους. Εντούτοις η πίεση εξακολουθεί να συντροφεύει την καθημερινότητα του Αστέρα, καθώς η ανάγκη για βαθμούς είναι άμεση.

O Ατρόμητος φρόντισε να είναι άνετος ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο της διαδικασίας. Μετά τις δύο ισοπαλίες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές ακολούθησαν τρεις σερί νίκες για την ομάδα του Κέρκεζ και το +9 της κορυφής στο γκρουπ του υποβιβασμού. Σοβαρός, συγκεντρωμένος, αποτελεσματικός και ορεξάτος, ο Ατρόμητος θα παίξει πλέον τον ρόλο του ρυθμιστή στο υπόλοιπο των playouts. Ελλοχεύει ο κίνδυνος της χαλάρωσης, αλλά σε μια δεύτερη ανάγνωση ο Ατρόμητος μπορεί να είναι και πιο επικίνδυνος πλέον παίζοντας ελεύθερα και δίχως καμία πίεση.

Μονόπλευρο το βαθμολογικό ενδιαφέρον, χωρίς αυτό να σημαίνει πάντως πως το ματς θα είναι απλή διαδικασία για τον Αστέρα. Ο Ατρόμητος είναι σε πολύ καλή κατάσταση και αποδίδει εξαιρετικά στο χορτάρι, έστω κι αν πλέον ουσιαστικά δεν έχει χειροπιαστό κίνητρο.

