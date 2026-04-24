Βασικές πληροφορίες για τους συμμετέχοντες στον 10ο Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου Χολαργού «RUN 4 ALL»

Ο 10ος αγώνας RUN 4 ALL επιστρέφει με διαδρομές για όλους, παιδικό αγώνα, συναυλία και κοινωνικό σκοπό.

Λίγες ημέρες απομένουν για την έναρξη του 10ου Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου–Χολαργού «RUN 4 ALL», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026 και περιλαμβάνει αγώνες δρόμου 5 και 10 χλμ., καθώς και παιδικό αγώνα 1.000 μ.

Η παραλαβή του αθλητικού υλικού για όλους τους συμμετέχοντες θα πραγματοποιηθεί στον χώρο της εισόδου του Δημαρχείου Παπάγου–Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), την Παρασκευή 24 Απριλίου, από τις 17:00 έως τις 20:00, και το Σάββατο 25 Απριλίου, από τις 10:00 έως τις 18:00. Στο ίδιο σημείο θα υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης νέων εγγραφών.

Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος, συνιστάται σε όσους επιθυμούν να εγγραφούν να προσέλθουν την Παρασκευή ή το Σάββατο , δεδομένου ότι έως την Κυριακή 26 Απριλίου οι διαθέσιμες θέσεις αναμένεται να έχουν εξαντληθεί.

Η γραμματεία των αγώνων για την παραλαβή του αθλητικού υλικού θα λειτουργεί και την Κυριακή 26 Απριλίου, από τις 08:00 έως τις 09:30, στον χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού (έναντι Δημαρχείου).

Στον ίδιο χώρο θα λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένη υπηρεσία φύλαξης προσωπικών αντικειμένων των συμμετεχόντων.

Η εκκίνηση των αγώνων δρόμου 5 και 10 χλμ. θα δοθεί την Κυριακή 26 Απριλίου και ώρα 10:15, από την οδό Περικλέους, μπροστά από το Δημαρχείο Παπάγου–Χολαργού. Οι δρομείς των 5 χλμ. θα ακολουθήσουν κυκλική διαδρομή μέσω των οδών: 25ης Μαρτίου – Λεωφ. Παπάγου – Ιωνίας – Νευροκοπίου – Ελλησπόντου – Αργυροκάστρου – Εθνικής Αμύνης – Υμηττού – 25ης Μαρτίου – Καραϊσκάκη – Β. Μελά – Ευριπίδου. Οι δρομείς των 10 χλμ. θα καλύψουν τη διαδρομή των 5 χλμ. δύο φορές.

Η έναρξη της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 με τον παιδικό αγώνα δρόμου 1.000 μ., με διαδρομή: Ευριπίδου – Περικλέους – Αετιδέων – 25ης Μαρτίου – Καραϊσκάκη – Β. Μελά – Ευριπίδου.

Κατά τη διάρκεια των αγώνων θα υπάρχουν σταθμοί υποστήριξης των δρομέων με Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Βίκος», τόσο στον τερματισμό όσο και ανά 2,5 χλμ. Στον τερματισμό, για την αναπλήρωση της ενέργειας των δρομέων, θα διατίθενται μπανάνες προσφορά της Planet Fruit και μπάρες Hungry Not της εταιρείας Σδούκος.

Για τα παιδιά η Pizza Fan θα προσφέρει πίτσες ενώ σπουδαστές του ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ θα απασχολήσουν τους μικρούς μας φίλους με face painting.

Σε όλους τους συμμετέχοντες θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια, ενώ μετάλλια θα λάβουν οι τρεις πρώτοι κάθε κατηγορίας. Επιπλέον, θα απονεμηθούν έπαθλα στον πρώτο αθλητή και στην πρώτη αθλήτρια κάθε κατηγορίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης θα υπάρχει ιατρική κάλυψη και ασθενοφόρο του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - The Athens Clinic, καθώς και διασώστες του Ερυθρού Σταυρού.

Οι νικητές της γενικής κατηγορίας θα λάβουν ως δώρο ένα πλήρες ιατρικό check-up, προσφορά του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ - The Athens Clinic.

Συναυλία με τον Ηλία Μπόγδανο και το συγκρότημα INCO

Οι εκδηλώσεις του 10ου Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου–Χολαργού «RUN 4 ALL» θα κορυφωθούν με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία, με τον Ηλία Μπόγδανο και το συγκρότημά του INCO, προσφέροντας στο κοινό μια δυναμική και εορταστική εμπειρία που αναδεικνύει το πνεύμα της διοργάνωσης και ενώνει τον αθλητισμό με τον πολιτισμό.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την αποκλειστική χορηγία του ΛΕΥΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ – The Athens Clinic, συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση του μηνύματος για συμμετοχή, ευεξία και κοινωνική προσφορά.

Τρέχουμε και για τον Αυτισμό

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τμημάτων μπάσκετ «Champs» του ΚΟ Χολαργού, με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Ο 10ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL» αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με τον Καλαθοσφαιρικό Όμιλο Χολαργού και διεξάγεται υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και με τη στήριξη της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ και του Ερυθρού Σταυρού.

Ασημένιος Χορηγός της διοργάνωσης ο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - The Athens Clinic.

Χάλκινοι Χορηγοί o ΔΕΔΔΗΕ, η Space, η Singular Logic, η Uni-Pharma, η VIANEX, η Chery και το Εύρηκα.

Επίσημος Χορηγός το efood, Υποστηρικτές η iStorm, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ, η PeopleCert, η AGT, η Planet Fruit, η Σδούκος ΑΕ, το ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ και η Pizza Fan. Τοπικοί Υποστηρικτές το πολυκατάστημα Δαναός, το Juicy Grill, ο Αβραάμ και τα Παπάκια.

Χορηγοί Επικοινωνίας η ΕΡΤ, η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, το Gazzetta.gr, τα δρομικά portal Running News, iRunMag.gr, Athletics Magazine, RunnTrail, Runner Magazine, RunBeat και Trailgirl.gr.