«Βροχή» τα μετάλλια τους Έλληνες ιστιοπλόους

Με 11 ιστιοδρομίες ολοκληρώθηκε στην Βούλα η πανελλήνια πρόκριση Grand Final για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας Οπτιμιστ 2026.

Οι 124 αθλητές και αθλήτριες από 33 ομίλους της χώρας που έλαβαν μέρος έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και ήταν τυχεροί όσοι επέλεξαν να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες τους από το Live Streaming της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο κανάλι της στο You Tube.

Έγινε ένας πολύ δυνατός αγώνας που παρουσίασε τεράστιο ενδιαφέρον από την πρώτη ως και την τελευταία κούρσα.

Η εθνική ομάδα Οπτιμιστ αποτελείται από 12 ιστιοπλόους.

Οι πέντε θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα από 18 έως 28 Ιουνίου στο Μαρόκο. Πρόκειται για τους εξής:

Γεώργιος Καρναβάς

Γεώργιος Κούντος

Χρήστος Διαγγελάκης

Δημήτρης Ελέζης

Κωνσταντίνος Κιούπης

Οι επτά ιστιοπλόοι που θα αγωνιστούν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Πολωνίας το διάστημα 24- 31 Ιουλίου είναι:

Σπύρος Δημητριάδης

Νίκος Παππάς

Ιωάννης Ζαβλανός

Ιωάννης Ζιώργας

Μαρία Γκάμπαντ Μαντλέν

Αικατερίνη Λυδία Λιβιτσάνου

Άρτεμις Σιωπύλη Κόκσαλ

Οι 12 ιστιοπλόοι μας θα προετοιμαστούν κατάλληλα γι’ αυτές τις δύο πολύ μεγάλες διοργανώσεις και στόχος τους είναι η καλύτερη δυνατή διάκριση.

Η ελληνική ιστιοπλοΐα, άλλωστε, είναι στα καλύτερά της. Μόνο τον Απρίλιο κατακτήσαμε 10 μετάλλια. Τα 6 στο παγκόσμιο της κλάσης Techno μέσα στην Τουρκία και τα 4 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth της Ισπανίας.

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική ιστιοπλοΐα θεωρείται η κορυφαία δύναμη στον κόσμο στις κατηγορίες της Ανάπτυξης και αυτό επιβεβαιώνεται σε κάθε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.