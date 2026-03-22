Η τελευταία στροφή πριν την μεγάλη ευθεία!

H κανονική διάρκεια της Super League, φτάνει στο τέλος της την Κυριακή (22/03) και οι ομάδες της κορυφής θέλουν να κλείσουν με νίκες.

Η ΑΕΚ μετά την αναπάντεχη ήττα από την Τσέλιε την Πέμπτη για το Conference League, ψάχνει αντίδραση στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Η Ένωση είχε ως πλεονέκτημα το 4-0 του πρώτου ματς και της έλειπε η ένταση και η ζωντάνια.

Παρ’ όλα αυτά πήρε την πρόκριση και τώρα θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα. Από την άλλη η Κηφισιά προέρχεται από μία σημαντική νίκη απέναντι στον Βόλο, είναι στο +10 από την παραμονή της και μπορεί να αισθάνεται πιο ασφαλής. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες βρίσκεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας υποδέχεται τον Παναθηναϊκό γνωρίζοντας ότι δεν έχει πολλά περιθώρια για απώλεια βαθμών. Οι Αρκάδες απέχουν πέντε βαθμούς από την παραμονή τους και θέλουν να μειώσουν τη διαφορά.

Στην αντίπερα όχθη, οι «πράσινοι» είναι απογοητευμένοι μετά τον αποκλεισμό τους από την Μπέτις στους «16» του Europa League. Η ήττα με 4-0 στην Ανδαλουσία τους «έσβησε» τα όνειρα για υπέρβαση στη διοργάνωση και επιστρέφουν στο ελληνικό πρωτάθλημα όπου ουσιαστικά δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Το 1Χ βρίσκεται σε απόδοση 2.00 στη Novibet.

Στον Βόλο, η ομώνυμη ομάδα φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Το σύνολο του Κώστα Μπράτσου έχει δέκα αγωνιστικές χωρίς νίκη στη Super League και έτσι έχει βρεθεί στην 9η θέση της βαθμολογίας. Έχει ελπίδες για τα playoffs αλλά πρέπει να πάρει αποτέλεσμα απέναντι στους Θεσσαλονικείς.

Οι «ασπρόμαυροι» συγκατοικούν με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στην κορυφή του πρωταθλήματος και στόχος είναι να παραμείνουν σε αυτή. Ο Λουτσέσκου βλέπει τους περισσότερους από τους τραυματίες του να επιστρέφουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και η ομάδα να έχει λιγότερα προβλήματα. Το 2 και No Goal είναι σε απόδοση 1.85 στη Novibet.

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΛ Novibet και είναι το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πήρε μία εμφατική νίκη με 3-0 στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ, με τον Ελ Κααμπί να βρίσκει και πάλι δίχτυα.

Ο Μαροκινός είναι βαρόμετρο για την απόδοση του Ολυμπιακού και το να σκοράρει απέναντι στην ΑΕΛ βρίσκεται σε απόδοση 1.67 στη Novibet.

Οι «βυσσινί» παλεύουν όλα τα παιχνίδια τους, έχουν απόσταση πέντε βαθμών από τη ζώνη του υποβιβασμού αλλά η αποστολή τους στο Φάληρο είναι εξαιρετικά δύσκολη.

