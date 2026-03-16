Instant Win: Η νέα εμπειρία διασκέδασης βρίσκεται στα καταστήματα Allwyn

Κέρδη έως 500 ευρώ στη στιγμή σε χιλιάδες τυχερούς με δωρεάν συμμετοχή στα καταστήματα Allwyn.

Το Instant Win, η νέα εμπειρία διασκέδασης από την Allwyn, έχει αναδείξει περισσότερους από 40 χιλιάδες νικητές, μοιράζοντας κέρδη στη στιγμή. Χάρη στο Instant Win, οι πελάτες των καταστημάτων Allwyn διεκδικούν έπαθλα μέχρι 500 ευρώ ακόμα και δωρεάν, άμεσα και χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον διαδικασία.

Σπύρος Δρακόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στην Αθήνα

«Το Instant Win έχει ανανεώσει το ενδιαφέρον των πελατών στα καταστήματα Allwyn. Κάθε φορά που καταθέτουν το δελτίο τους στον πάγκο εξυπηρέτησης, έχουν μια μικρή αγωνία να δουν αν βρίσκονται μεταξύ των 50.000 και πλέον νικητών που αναδεικνύει το Instant Win μέχρι και τις 31 Μαρτίου», τονίζει ο Σπύρος Δρακόπουλος, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στην Αθήνα.

«Στο κατάστημα μας έχουν ήδη βρεθεί περισσότεροι από 30 νικητές του Instant Win, ανάμεσα τους και 5 τυχεροί που κέρδισαν από 500 ευρώ ο καθένας. Το να βλέπεις κάποιον από τους πελάτες σου να έχει ένα πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στα χείλη, είναι ανεκτίμητης αξίας για εμάς», συμπληρώνει.

«Το να κερδίζεις χωρίς να το περιμένεις είναι ξεχωριστό»

Η εποχή της Allwyn έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά, με το Instant Win να αποτελεί μια από τις φρέσκες εμπειρίες που βιώνουν καθημερινά οι πελάτες του δικτύου καταστημάτων της.

Λεωνίδας Σκορδύλης, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στα Χανιά

Ο Λεωνίδας Σκορδύλης, ιδιοκτήτης καταστήματος Allwyn στα Χανιά, όπου βρέθηκε ακόμα ένας νικητής του Instant Win κερδίζοντας έπαθλο ύψους 500 ευρώ, αναφέρει: «Το να κερδίζεις τόσο άμεσα, εκεί που δεν το περιμένεις, είναι ένα ιδιαίτερο συναίσθημα. Μην ξεχνάμε πως πρόκειται για έξτρα κέρδη, πέρα από αυτά που διεκδικείς καταθέτοντας το δελτίο σου με όποιο παιχνίδι έχεις επιλέξει».

Επιπλέον, τα κέρδη του Instant Win δεν σταματούν στις 31 Μαρτίου. «Οι νικητές που προκύπτουν από το Instant Win, συμμετέχουν και σε μια μεγάλη κλήρωση για να παραβρεθούν σε ένα φαντασμαγορικό event που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Εκεί, θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ακόμα μεγαλύτερα έπαθλα», εξηγεί ο κ. Σκορδύλης.