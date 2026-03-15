Χωρίς περιθώρια γκέλας η κούρσα του πρωταθλήματος!

Η μάχη στην κορυφή και όχι μόνο κορυφώνεται στη Super League, με το κυριακάτικο κυρίως πιάτο της 25ης και προτελευταίας αγωνιστικής.

Με τα Playoffs να πλησιάζουν όπου θα κριθούν οριστικά ο τίτλος, τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και η σωτηρία, οι ομάδες θέλουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση βαθμολογικά.

Ασφαλώς τα περισσότερα φώτα βρίσκονται στην κούρσα για τον τίτλο, με την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή να έχει μικρό προβάδισμα, συγκεκριμένα +2 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, καθώς την προηγούμενη αγωνιστική με το δικό της 1-0 επί της ΑΕΛ Novibet εκμεταλλεύτηκε το 0-0 στο ντέρμπι της Φαλήρου.

Για τη διατήρηση της πρωτιάς η «Ένωση» καλείται να περάσει με νίκη από το Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο (19:30) σε μια κομβική στροφή και για τους γηπεδούχους που με 28 βαθμούς βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί για την θέση τους στα Playoffs 5-8.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει ψυχολογία στα ύψη μετά το θριαμβευτικό 0-4 στη Σλοβενία με την Τσέλιε που εξασφάλισε πρόωρα το εισιτήριο για τους «8» του Conference League, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς. Η ΑΕΚ έχει 10 σερί νίκες επί των «κυανόλευκων», ωστόσο στο Περιστέρι μόνο εύκολα δεν είναι τα πράγματα. Στο 2.20 να είναι ισόπαλο το ημίχρονο.

Ψυχολογία στα ύψη λόγω Ευρώπης έχει και ο Παναθηναϊκός που μετά το 1-0 επί της Μπέτις στο ΟΑΚΑ με το χρυσό πέναλτι του Ταμπόρδα στο 88’ περιμένει πώς και πώς τη ρεβάνς στη Σεβίλλη (19/3).

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πριν ταξιδέψει στην Ισπανία έχει τον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Λεωφόρο (21:00) όντας απαλλαγμένη από το άγχος της τετράδας και του ευρωπαϊκού εισιτήριου, που έχει εξασφαλίσει με το 1-4 στη Λιβαδειά (45 βαθμοί).

Με την Μπέτις το γκολ ήρθε αργά στο ματς, αλλά στο σερί 4/4 στο πρωτάθλημα οι βάσεις είχαν μπει από το ημίχρονο με γρήγορα «χτυπήματα». Στο 1.89 το 1/1 ημίχρονο/τελικό.

Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδειακό (18:00) και στοχεύει σε επιστροφή στα «τρίποντα» στην κούρσα του τίτλου.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου (54 βαθμοί) δε θέλει να χάσει την άμεση επαφή με την πρώτη θέση ενόψει των Playoffs και οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου να τερματίσουν το σερί πέντε αγώνων όπου δεν έχουν νίκη κι έπεσαν από την 4η θέση.

Τα δύο φετινά ματς των δύο ομάδων στη Λιβαδειά είχαν γκολ και από τις δύο ομάδες (2-3 στο πρωτάθλημα, 4-1 στο Κύπελλο) και το G/G στην Τούμπα είναι στο 2.25.

