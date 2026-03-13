Η interwetten τοποθετείται για το free agency των Σπανούλη και Ομπράντοβιτς! 

Λέτε την επόμενη αγωνιστική περίοδο οι δύο πρώην συνεργάτες και μετέπειτα «άσπονδοι εχθροί», να γίνουν και… ορκισμένοι ανταγωνιστές ορίζοντας τις τύχες των δύο «αιωνίων»;

Ο Βασίλης Σπανούλης υπέβαλε την παραίτησή του στη διοίκηση της Μονακό και αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της προπονητικής καριέρας του, αφού από μόνος του ο πάγκος της Εθνικής Ελλάδας δεν μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη του να ασχολείται… μέρα-νύχτα με το μπάσκετ.

Μπορεί να έχασε πέρσι τους εγχώριους τίτλους με τους Μονεγάσκους, αλλά οδήγησε την ομάδα στον τελικό της Ευρωλίγκας και φέτος πρόλαβε να κατακτήσει Σούπερ Καπ και Λιγκ Καπ, οπότε το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεμείνει από προτάσεις.

Θα περιμένει τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποχωρήσει το καλοκαίρι ή θα υπογράψει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν με κάποια ομάδα; Σύμφωνα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, το πρώτο σενάριο συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες. Η interwetten προσφέρει στο 1,50 το ενδεχόμενο να είναι ο Ολυμπιακός η επόμενη ομάδα του Σπανούλη, κάτι που πιθανόν προϋποθέτει απώλεια του τίτλου της Euroleague από τους «ερυθρόλευκους».

Μακράν δεύτερο φαβορί είναι ο Άρης με απόδοση 2,70, ενώ στην τρίτη θέση συναντάμε την Χάποελ Τελ Αβίβ (5,75), στην τέταρτη την Ντουμπάι (8,00) και την πεντάδα κλείνει η Ολίμπια Μιλάνο (9,00). Υπάρχει απόδοση και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προσφέρεται στην 7η θέση και στο 15,00!

Από την άλλη πλευρά, η interwetten προσφέρει τους «πράσινους» ως το πρώτο φαβορί για την πρόσληψη του άλλου σημαντικού προπονητικού ονόματος που είναι χωρίς ομάδα, του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σε απόδοση 2,10. Εδώ υπάρχει καθαρό «αντίβαρο», καθώς η Χάποελ Ιερουσαλήμ ακολουθεί στο 2,75. Μιλάνο, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντουμπάι παίζουν από το 7,00 έως το 8,25, ενώ ο Άρης είναι στο 20,00 και η ΑΕΚ στο 80,00!

