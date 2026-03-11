Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό
Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό, που θα γίνει την Κυριακή (15/03-21:00) στη Λεωφόρο, για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.
Οι τιμές ξεκινούν από τα 20 ευρώ.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Super League (15/03, 21:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 11/3 στις 14.00.
Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τον Παναιτωλικό έχουν ως εξής:
|Θύρα
|Τιμή
|6/7
|20 €
|1B/5C/8B/12B
|35 €
|1A/12A/8A/5B
|45 €
|2/5A/9/11
|65 €
|10
|85 €
|VIP
|155 €
* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.
Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.
- Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.
- Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).
NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION
- Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.
- Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.
- Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο [email protected].
ΠΑΕ»
