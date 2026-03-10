Αμέτρητες αγορές και Ειδικά Στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων
Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα με τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16».
Το σημερινό πρόγραμμα του Champions League ξεκινάει στις 19:45 με τον αγώνα Γαλατασαράι-Λίβερπουλ και ολοκληρώνεται στις 22:00 με τα παιχνίδια Αταλάντα-Μπάγερν Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης-Τότεναμ και Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα.
Αύριο, στις 19:45 αρχίζει το ματς Λεβερκούζεν-Άρσεναλ και ακολουθούν στις 22:00 οι αναμετρήσεις Μπόντο Γκλιμτ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι.
Την Πέμπτη αγωνίζονται οι 2 ελληνικές ομάδες που συνεχίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Στο Europa League, στις 19:45, στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις. Στο Conference League, στις 22:00, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Σλοβενία την Τσέλιε.
Mε το Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων την «Επιστροφή Στοιχήματος»* και σε όλα τα ματς των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.
Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει 3 ειδικές αγορές αποκλειστικά για τις πρώτες αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης. Δείτε επιλογές:
• Τετέι ή Γιόβιτς να σκοράρει
• Όλες οι ελληνικές ομάδες να σκοράρουν πρώτες ή όλες οι ελληνικές ομάδες να σκοράρουν τελευταίες
• Over/Under 2,5 γκολ ελληνικών ομάδων
Μονακό-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Ζαλγκίρις με «20 & Κάρφωσες»*
Στη Euroleague αυτή την εβδομάδα οι ελληνικές ομάδες δίνουν 3 αγώνες. Σήμερα, στις 21:45, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί και την Πέμπτη, στις 20:00, τη Μονακό. Την ίδια μέρα, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο ΟΑΚΑ τη Ζαλγκίρις Κάουνας.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:
• Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
• Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
• Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών
• Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
• Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
• Oμάδα που θα επιτύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο
• Οver/Under Eύστοχα τρίποντα
