Μπασκετική Πανδαισία στο Novibet Top 10 του Basketaki Athens αυτής της εβδομάδας

Δείτε το Novibet TOP 10 στο Basketaki, με τον Αλέξανδρο Οικονόμου των Pink Papers να κατακτά την κορυφή.

Στο νούμερο 10, o Μιχάλης Βασιλειάδης των Optimus Priamus αρνείται εντυπωσιακά πηδώντας πολύ ψηλά για την τάπα στο γωνιακό τρίποντο του αντιπάλου του !!!

Στο νούμερο 9, ο υπέροχη συνεργασία των New York No Knees με τον Πίνη να δίνει στον Κουτσαγγελη, ο οποίος τελείωσε τη φάση με όμορφο lay up περνώντας κάτω από το

καλάθι!

Στο νούμερο 8, τρομερή no look ασίστ, πίσω από την πλάτη, του Τσενε στον Βανταράκη, ο οποιος αν κι αιφνιδιάστηκε κι ο ίδιος με την έμπνευση του συμπαίκτη του, σκόραρε τελικά τους 2 πόντους για την ομάδα της Spring Marine!

Στο νούμερο 7, ο Μίλτος Κούρρα δεν παράτησε τη φάση στον αιφνιδιασμό των αντιπάλων του και κόλλησε τον αντίπαλό του στο ταμπλό σε μια απίθανη τάπα που έδωσε και την κατοχή στην ομάδα του, Sepolia Sharks !!!

Στο νούμερο 6, Α-ΠΙ-ΣΤΕΥ-ΤΟΣ Victor Merkevicious του Antilalou που πήδηξε στο Θεό χαρίζοντάς μας ένα θεαματικό highlight με την τάπα στον αντίπαλό του ψηλά στο ταμπλό!

Στο νούμερο 5, 40φεύγα και Σταυρόπουλος που είδε την κίνηση του Βρεττού και του έδωσε μια φοβερή ασίστ πίσω από το κεφάλι του με τα δύο χέρια, κάνοντας εύκολο το έργο του συμπαίκτη του που βρέθηκε μόνος κάτω από το καλάθι κ σκόραρε!!

Στο νούμερο 4 ,ο ο Αντώνης Προμπονάς των Gentlemen’s έκανε το μπάσιμο κ πέτυχε ένα απίθανο καλάθι και φάουλ, αφού σκόραρε με ταμπλό χωρίς να βλέπει!!!

Στο νούμερο 3, οι Γκουρούδες κάνουν τα μαγικά τους σε έναν εξαιρετικό αιφνιδιασμό που έκρυψαν την μπάλα και την εμφάνισαν στο καλάθι των αντιπάλων τους με τον Κλήμο να τελειώνει τη φάση μόνος με δεξί lay up!

Δε θα μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Αθηναίου από Sthenos BC, ο οποίος ,στο νούμερο 2 αυτής της εβδομάδας, είδε από την άλλη άκρη του παρκέ τον Νίκο Αθηναίου και τον βρήκε

με μια φοβερή σκαστή πάσα με το αριστερό μάλιστα χέρι στην πλάτη των αντιπάλων του με τον 2 ο να τελειώνει όμορφα τη φάση με δεξί lay up!

Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Αλέξανδρος Οικονόμου των Pink Papers που μας τρέλανε όταν πήρε τον κεντρικό διάδρομο κι έμεινε στον αέρα κάνοντας προσποίηση για

πάσα με το ένα χέρι και ταυτόχρονα.