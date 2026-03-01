Παγίδες για… όλα τα γούστα!

To Big-5 της ελληνικής Super League ρίχνεται στη «μάχη» την Κυριακή (23/02), λίγες στροφές πριν το τέλος της κανονικής διάρκειας του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, σε ένα παιχνίδι που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τον αποκλεισμό τους από το Champions League στρέφουν όλο τους το ενδιαφέρον στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βρίσκονται στο -2 από την κορυφή και την ΑΕΚ και ξέρουν ότι δεν έχουν πολλά περιθώρια για απώλειες. Το 2 & No Goal προσφέρεται σε απόδοση 1.61 στη Novibet.

Από την άλλη ο Πανσερραϊκός προέρχεται από μία εντός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στον Βόλο και κυνηγάει μία τεράστια υπέρβαση προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία.

Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι της ημέρας, ο Βόλος υποδέχεται στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας την ΑΕΚ.

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο αναμένεται να κατακλυστεί από τους φίλους της Ένωσης καθώς πάνω από 18.000 άτομα πρόκειται να ταξιδέψουν στον Βόλο για να υποστηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Η ΑΕΚ οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος και θέλει να δώσει συνέχεια μετά τη νίκη της απέναντι στον Λεβαδειακό. Ο Βόλος βέβαια δεν έχει πάρει ένα «τρίποντο» μέσα στο 2026 στην αναμέτρηση, καθώς μετράει έξι ήττες και μία ισοπαλία στη Super League. Το No Goal βρίσκεται σε απόδοση 1.66 στη Novibet.

Το απόγευμα (19:00), ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στην Τούμπα τον Αστέρα Aktor. Οι «ασπρόμαυροι» πάλεψαν στην Ισπανία απέναντι στη Θέλτα, γνώρισαν όμως την ήττα με 1-0 και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Europa League.

Ο Λουτσέσκου είχε να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, η ομάδα του δεν απείλησε ιδιαίτερα και στο 63’ δέχτηκε το γκολ που έσβησε κάθε ελπίδα για πρόκριση.

Πλέον όλο το ενδιαφέρον του «Δικέφαλου του Βορρά» στρέφεται στη Super League, όπου είναι στο -5 από την κορυφή, με παιχνίδι λιγότερο.

Στην αντίπερα όχθη οι Αρκάδες ψάχνουν μία αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα.

Η εντός έδρας ήττα (2-1) από τον Ατρόμητο την προηγούμενη αγωνιστική τους έφερε σε ακόμη δυσκολότερη θέση. Το σύνολο του Ράσταβατς έμεινε στους 16 βαθμούς και στο -5 από τη σωτηρία του.

Δύσκολα θα ρισκάρει και θα βγει μπροστά στην Τούμπα. Το Under 2.5 Γκολ είναι σε απόδοση 2.08 στη Novibet.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Άρη στη Λεωφόρο. Οι «πράσινοι» έχουν ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη πρόκριση τους απέναντι στην Πλζεν στα πέναλτι.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε την ομάδα του να καταθέτει ψυχή στον αγωνιστικό χώρο, να προηγείται με τον Τετέι στο 9’ αλλά να δέχεται την ισοφάριση στο 62’.

Έμεινε με δέκα παίκτες στο 105’ της παράτασης όμως στα πέναλτι ήταν πιο ψύχραιμη και το τελικό 4-3 την έστειλε στην επόμενη φάση.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν νέο προπονητή στον πάγκο τους. Ο Μιχάλης Γρηγορίου αντικατέστησε τον Μανόλο Χιμένεθ, καθώς η ισοπαλία του Άρη με την Κηφισιά (1-1), ήταν το τελευταίο ματς του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Με 28 βαθμούς, ο Άρης παραμένει στην 6η θέση αλλά μετράει μόλις μία νίκη στα τελευταία έξι παιχνίδια του. Ο άσος προσφέρεται στο 1.92 στη Novibet.

