Stoiximan Super League: Για το ξέσπασμα ο Ολυμπιακός στις Σέρρες, με φόρα η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό, κόντρα σε απουσίες και Αστέρα ο ΠΑΟΚ, χρήζει μομέντουμ ο Παναθηναϊκός

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες της Κυριακής στη Stoiximan Super League.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League μπήκε στην τελική της ευθεία και η αγωνία κορυφώνεται στην κούρσα της κορυφής, λίγο πριν οι διεκδικητές του τίτλου μπουν στη διαδικασία των playoffs για την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή.

Το πρόγραμμα της Κυριακής (1/3) ανοίγει με την αναμέτρηση Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός στο Δημοτικό Στάδιο Σερρών, στις 16:00. Οι γηπεδούχοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση αναφορικά με την προσπάθεια τους να παραμείνουν στην κατηγορία. Η σεζόν έδειξε από νωρίς πως θα είναι προβληματική, με πολλές αλλαγές στο ρόστερ αλλά και αυτές που ακολούθησαν στην τεχνική ηγεσία. Το 2-2 με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και η νίκη 2-1 επί του Βόλου, αναπτέρωσαν κάπως τις ελπίδες, εντούτοις ο Πανσερραϊκός έχει πολύ χαμένο έδαφος να καλύψει.

Ζόρικο το χρονικό σημείο της σεζόν για τον Ολυμπιακό, που δεν έχει σκοράρει στα τέσσερα από τα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια του. Θετική η αγωνιστική του εικόνα στο 0-0 της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν στη Γερμανία, που συνοδεύτηκε ωστόσο με τον αποκλεισμό στα playoffs του Champions League καθώς είχε προηγηθεί το 0-2 του Φαλήρου. Το πρόβλημα της συνέπειας στη δημιουργία απέναντι σε κλειστές άμυνες παραμένει σταθερά άλυτο για τον Ολυμπιακό και πολλαπλασιάζεται από τη στιγμή που οι εκτελεστές του δεν βρίσκονται στην καλύτερη τους φόρμα αυτή την εποχή. Επιτακτική ωστόσο η ανάγκη ανάκαμψης και κατ'επέκταση το «διπλό» στις Σέρρες.

Στο -9 ο Πανσερραϊκός από την σωτηρία, στο -2 ο Ολυμπιακός από την κορυφή. Παρά τις όποιες ανορθογραφίες που παρουσιάζει στο χορτάρι το φαβορί, η διαφορά δυναμικής είναι πολύ μεγάλη και δύσκολα θα υπάρξει έκπληξη.

Στις 17:30 είναι προγραμματισμένη σέντρα της αναμέτρησης Βόλος - ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό. Οι γηπεδούχοι είχαν εξαιρετική παρουσία στο πρώτο μισό της σεζόν, φλερτάροντας κάποια στιγμή ακόμη και με την τετράδα. Με την έλευση του 2026 η εικόνα.... παραμορφώθηκε και στα οκτώ ματς που έχει δώσει ο Βόλος από τις αρχές Γενάρη μετράει επτά ήττες και μια ισοπαλία! Πλέον παλεύει να μείνει στο 5-8, εντούτοις δεν πείθει ιδιαίτερα ότι μπορεί να τα καταφέρει.

Η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μετά και το άνετο 4-0 επί του Λεβαδειακού οδηγεί την κούρσα του τίτλου, στο +2 από τον Ολυμπιακό και το +5 από τον ΠΑΟΚ (ματς λιγότερο). Ρολάρει επιθετικά η ομάδα του Νίκολιτς, αλλά την ίδια στιγμή έχει βελτιώσει κατακόρυφα την ανασταλτική της λειτουργία. Χαρακτηριστικό το γεγονός πως έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ στα έξι πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Στα τελευταία 21 παιχνίδια που έχει δώσει εντός κι εκτός συνόρων, η ΑΕΚ έχει απολογισμό 16 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και μόλις μια ήττα.

Νωρίτερα μέσα στη σεζόν ίσως αυτό ματς να έκρυβε αξία στην κόντρα. Εδώ που βρισκόμαστε, φαντάζει πραγματικά υπερβολικό να κόψει ο Βόλος βαθμούς από την ΑΕΚ.

Στις 19:00 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Ο «δικέφαλος» πάλεψε στη ρεβάνς με την Θέλτα, ωστόσο ηττήθηκε 1-0 και με το συνολικό 3-1 αποκλείστηκε στα playoffs του Europa League. Χτυπημένος από σοβαρές απουσίες και 10 συνολικά παίκτες του ροτέισον εκτός μάχης, ο ΠΑΟΚ διανύει μια δύσκολη περίοδο με πολλή κόπωση και λίγες λύσεις. Επιτακτική η ανάγκη επιστροφής στα τρίποντα, καθώς η ομάδα του Λουτσέσκου βρίσκεται στο -5 από την κορυφή της βαθμολογίας, έχει ωστόσο και ένα ματς λιγότερο, αυτό με την Κηφισιά.

Η σεζόν εξελίσσεται σχεδόν με εφιαλτικό τρόπο για τον Αστέρα. Οι Αρκάδες είχαν στόχο την εξασφάλιση μιας άνετης παραμονής και το ενδεχομένο παρουσίας στα playoffs 5-8, ωστόσο η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Ο Αστέρας έχει μπλέξει και μάλιστα για τα καλά στη μάχη της παραμονής, έτσι μετά τις ήττες από Παναιτωλικό και Ατρόμητο είναι προτελευταίος στην κατάταξη. Στο +4 από τον ουραγό Πανσερραϊκό και το -5 από τη γραμμή σωτηρίας, ο Αστέρας είναι υποχρεωμένος να ψάξει παντού βαθμούς.

Περίεργη η συγκυρία στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ κάνει υπερπροσπάθεια να αντεπεξέλθει στο βαρύ πρόγραμμα και παράλληλα έχει να διαχειριστεί πολλά προβλήματα τραυματισμών. Ο Αστέρας από την πλευρά του δεν πείθει ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη.

Το πρόγραμμα της Κυριακής ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση Παναθηναϊκός - Άρης στη Λεωφόρο (20:00). Οι «πράσινοι» φτάνουν στο ματς με την ψυχολογία στα ύψη, καθώς μεσοβδόμαδα πέτυχαν σπουδαία εκτός έδρας πρόκριση κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τους 16 του Europa League. Επιτυχία που ήρθε μετά 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι και το συνολικό 3-3 σε 210' κόντρα στους Τσέχους. Το reactive παιχνίδι μοιάζει να ταιριάζει καλύτερα στον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο, ενώ χτίζει θετικό μομέντουμ στην προσπάθεια του και εντός συνόρων αναφορικά με την παρουσία του στην τετράδα. Η κόπωση είναι δεδομένη, ωστόσο ο Μπενίτεθ έχει σαφώς περισσότερες λύσεις στο ροτέισον για τα ματς του πρωταθλήματος.

Ο Άρης δεν μπορεί να ξεφύγει απ΄τον... εαυτό του. Οριακή και πάλι η κατάσταση εντός κι εκτός ομάδας μετά το 1-1 με την Κηφισιά, που «σκότωσε» τις όποιες ελπίδες για την τετράδα και έκανε πολύ δύσκολο το εγχείρημα ακόμη και για την 5η θέση στο φινάλε της σεζόν. Στις 6Ν-10Ι-6Η το ρεκόρ του Άρη, που δεν χάνει εύκολα αλλά και αδυνατεί να πάρει τρίποντα ακόμη και σε ματς που είναι καλύτερος.

Το timing δείχνει Παναθηναϊκό, εντούτοις οι «πράσινοι» δεν έχουν καταφέρει ακόμη να βρουν συνέπεια στα αποτελέσματα και σταθερότητα στο χορτάρι. Το κίνητρο πάντως είναι ισχυρό, τη στιγμή που ο Άρης ψάχνει ακόμη μια φορά κάπου να πιαστεί.

