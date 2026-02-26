Europa League: Αποδεκατισμένος αλλά με πίστη ο ΠΑΟΚ στο Βίγκο, έτοιμος για μάχη ο Παναθηναϊκός στο Πλζεν

Ανάλυση και προγνωστικά για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο Europa League.

Το ευρωπαϊκό τους μέλλον παίζουν το βράδυ της Πέμπτης (26/2) Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, σε Πλζεν και Βίγκο αντίστοιχα, στις ρεβάνς των playoffs του Europa League κόντρα σε Βικτόρια και Θέλτα. Στις 19:45 είναι προγραμματισμένη η σέντρα στην Doosan Arena, στις 22:00 ξεκινάει η αναμέτρηση στο Balaidos.

Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ανέτρεψε το γρήγορο 0-1 με δύο γκολ του Τεττέη, οι Τσέχοι ισοφάρισαν λίγο πριν το φινάλε. Αποτέλεσμα δίκαιο σε γενικές γραμμές ή τουλάχιστον με βάση τις στατιστικές κατηγορίες που έδειξαν μια σχετική ισορροπία. Σκληρή ομάδα η Βικτόρια, αήττητη στην Ευρώπη, με απολογισμό τρεις νίκες και έξι ισοπαλίες στο Europa League. Σε καλή κατάσταση τους τρεις τελευταίους μήνες, δυσκολοκατάβλητη και πνευματικά δυνατή, δεν της αρέσει το αλόγιστο ρίσκο και σπάνια παρασύρεται σε ρυθμό που την… ξεβολεύει.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει συνέπεια, σταθερές και ρόλους στο παιχνίδι του. Ο Ράφα Μπενίτεθ συχνά προσαρμόζεται στον αντίπαλο, άλλες φορές με επιτυχία και άλλες όχι. Στην Ευρώπη πάντως οι «πράσινοι» είναι αήττητοι με τον Ισπανό στον πάγκο τους, καθώς η προσέγγιση των αγώνων εκτός συνόρων μοιάζει να τους ταιριάζει περισσότερο για την ώρα. Το κίνητρο είναι σίγουρα υψηλό, έστω κι αν οι λύσεις είναι περιορισμένες σε σχέση με τις εγχώριες υποχρεώσεις λόγω των περιορισμών της λίστας. Το «διπλό» στο Παγκρήτιο απέναντι στον ΟΦΗ δίνει έξτρα ψυχολογία, καθώς επιτρέπει στον Παναθηναϊκό να ελπίζει βάσιμα πλέον στην ανατροπή τετράδας.

Απρόβλεπτο το 90λεπτο στην Τσεχία. Η Βικτόρια δεν πρόκειται να ρισκάρει τίποτα, ο Παναθηναϊκός με τη σειρά του δεν έχει λόγο να βιαστεί. Και ο δύο προηγούμενες φετινές αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν ισόπαλες (0-0, 2-2), γεγονός που μαρτυρά πως οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά σε δυναμική έστω κι αν έχουν διαφορετική φιλοσοφία στο χορτάρι.

Να διαψεύσει τα εις βάρος του pre game δεδομένα καλείται ο ΠΑΟΚ στο Balaidos. Δύσκολη συγκυρία για τον «δικέφαλο», που βγάζει κούραση από τα συνεχόμενα ματς και έχει μια σειρά από πολύ σημαντικές απουσίες. Η Θέλτα επικράτησε 2-1 στο πρώτο ματς στην Τούμπα και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε θετικό μομέντουμ στο 2-0 επί της Μαγιόρκα. Ισορροπημένη ομάδα, με συνοχή και ταχύτητα, δεν τρομάζει με την ποιότητα της αλλά ξέρει να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες του αντιπάλου.

Ο ΠΑΟΚ έχει μια νίκη, μια ήττα και τρεις ισοπαλίες στα πέντε πιο πρόσφατα παιχνίδια του. Μετά από ένα δίμηνο με εξαιρετικό ποδόσφαιρο και τα ανάλογα αποτελέσματα, η ομάδα του Λουτσέσκου διανύει περίοδο αγωνιστικής κάμψης. Φυσιολογική, καθώς τα συνεχόμενα ματς έχουν επίπτωση τόσο σωματική όσο και πνευματική. Κάτι που φάνηκε και στο εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΛ για την Stoiximan Super League. Μεγάλη η πρόκληση για τον ΠΑΟΚ στο Balaidos, όπου θα παραταχθεί μεταξύ άλλων δίχως τους Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίβκοβις, Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ, Μύθου και Παβλένκα…

Το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα σε συνδυασμό με την λειψανδρία ενόψει της ρεβάνς, καθιστούν τον ΠΑΟΚ ως μεγάλο αουτσάιντερ της αναμέτρησης. Ωστόσο μόλις ένα γκολ είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες, ο Λουτσέσκου έχει τον τρόπο να γίνεται εφευρετικός και ο ΠΑΟΚ δεν θα πέσει αμαχητί στο Balaidos.

