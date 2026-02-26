Παπάγου-Χολαργός: Το “RUN 4 ALL” τρέχει ξανά για όλους

Ο 10ος αγώνας δρόμου Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL» έρχεται στις 26 Απριλίου 2026, με 1, 5 και 10 χλμ., στέλνοντας μήνυμα συμμετοχής και προσφοράς.

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε συνεργασία με τον Κ.Ο. Χολαργού, με τη στήριξη τοπικών αθλητικών συλλόγων και εθελοντικών φορέων, συνδιοργανώνουν τον 10ο Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου – Χολαργού την Κυριακή 26 Απριλίου το πρωί.

Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, σε συνεργασία με τον Κ.Ο. Χολαργού, συνδιοργανώνουν τον Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου – Χολαργού «Τρέχουμε για τον αυτισμό» χρονικά κοντά στην παγκόσμια ημέρα αυτισμού, που γιορτάζεται παγκοσμίως κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου

Με αφορμή την 10η επέτειο της διοργάνωσης φέτος, ο Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού θα μετονομαστεί σε Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού "RUN 4 ALL", γεγονός που αντανακλά την ουσιαστική εξέλιξη της δράσης, συμπεριλαμβάνοντας περισσότερες ομάδες ατόμων με νοητικές αναπηρίες, καθώς και άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες.

Το βασικό γεγονός της διοργάνωσης θα αποτελέσουν οι αγώνες δρόμου αποστάσεων 5 και 10χλμ που θα πραγματοποιηθούν το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου 2026, με εκκίνηση στις 10:15 από το Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού (Λεωφ. Περικλέους) και σε ασφαλή διαδρομή που θα διαμορφωθεί εντός του προαστίου.

Η έναρξη της διοργάνωσης θα δοθεί νωρίτερα (10:00) με την παιδική διαδρομή 1χλμ, όπου θα συμμετάσχουν και παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.

Σταθμοί υποστήριξης των δρομέων με Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος θα τοποθετηθούν στον τερματισμό και στη διαδρομή ανά 2,5 χλμ. Στον τερματισμό θα υπάρχουν αναψυκτικά Βίκος, σνακ και άλλες εκπλήξεις.

Αναμνηστικά T-shirt και μετάλλια θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες ενώ θα απονεμηθούν μετάλλια στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας και έπαθλα στον 1ο αθλητή και στην 1η αθλήτρια κάθε κατηγορίας.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί παρουσία γιατρού και ασθενοφόρου του Λευκού Σταυρού και διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει

Οι εγγραφές για τον Αγώνα Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού "RUN 4 ALL", που θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, έχουν ξεκινήσει.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή έως και την Κυριακή 19/04/2026 ακολουθώντας το link : https://www.reventy.com/sports/event/698613d757308/details

Τρέχουμε για όλους “RUN 4 ALL”

Όλα τα έσοδα της διοργάνωσης θα διατεθούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τμημάτων μπάσκετ «Champs» του ΚΟ Χολαργού, με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.



Οι χάρτες των διαδρομών

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 5 Κ 10 χλμ



ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 1 χλμ