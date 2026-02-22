Η COSMOTE TELECOM στήριξε για ακόμη μια χρονιά τη διοργάνωση των Gazzetta Awards
Για 11η συνεχόμενη χρονιά, τα Gazzetta Awards by Novibet επιβεβαίωσαν τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού, συγκεντρώνοντας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα μεγαλύτερα ονόματα της χρονιάς.
Η COSMOTE TELECOM στήριξε για ακόμη μια χρονιά τη διοργάνωση, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση στον ελληνικό αθλητισμό. Με τη ζωντανή κάλυψη της εκδήλωσης μέσα από την COSMOTE TV, οι τηλεθεατές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν κάθε στιγμή της λαμπερής βραδιάς, από τις βραβεύσεις και τις ομιλίες μέχρι τα παρασκήνια και τις αυθόρμητες αντιδράσεις των νικητών.
Η συνεχής στήριξη της COSMOTE TELECOM σε διοργανώσεις που προάγουν τις αξίες του αθλητισμού επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως σταθερού συμμάχου της ελληνικής αθλητικής κοινότητας.
Μέσα από πρωτοβουλίες που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στις μεγάλες στιγμές, συμβάλλει ουσιαστικά στη διάδοση της αθλητικής κουλτούρας και στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος γεμάτου έμπνευση και επιτυχίες.
