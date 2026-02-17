PUMA στα Gazzetta Awards: Έφερε τον παλμό του ποδοσφαίρου στο Μέγαρο Μουσικής

Με πρωταγωνιστή τον Neymar και ένα AI photo booth που μας έκανε για λίγο… σταρ του γηπέδου η PUMA ξεχώρισε με την παρουσία της στα φετινά βραβεία.

Την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και δυνατές στιγμές, οι πρωταγωνιστές του ελληνικού αθλητισμού βρέθηκαν και πάλι στο επίκεντρο, μοιράζοντας χαμόγελα, ευχαριστίες και έμπνευση. Για 11η συνεχόμενη χρονιά, τα Gazzetta Awards by Novibet επιβεβαίωσαν τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού, συγκεντρώνοντας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών τα μεγαλύτερα ονόματα της χρονιάς.

Ανάμεσα στους κορυφαίους της βραδιάς, δυναμικό «παρών» έδωσε και η PUMA, μεταφέροντας τον παλμό των γηπέδων σε ένα από τα πιο λαμπερά events του ελληνικού αθλητισμού. Πώς; Mε το εντυπωσιακό της σταντ, όπου μας έφερε το PUMA FUTURE 9, το ποδοσφαιρικό παπούτσι που συνδυάζει εκρηκτική ταχύτητα, έλεγχο και ελευθερία κινήσεων, ακριβώς όπως απαιτεί το σύγχρονο ποδόσφαιρο.

Πρόσωπο της καμπάνιας; Ο Neymar. Και δεν θα μπορούσε να λείπει από την εμπειρία που είχε ετοιμάσει η PUMA. Στον ίδιο χώρο με το ολοκαίνουργιο μοντέλο της PUMA, ένα εντυπωσιακό AI photo booth έδινε στους λαμπερούς καλεσμένους τη δυνατότητα να φωτογραφηθούν και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης να δουν το πρόσωπό τους στο σώμα του Neymar την ώρα που κάνει φιγούρες στο γήπεδο. Ντρίμπλες, τακουνάκια, πανηγυρισμοί: Όλα σε ένα καρέ.

Ανάμεσα στους κορυφαίους της βραδιάς, νιώσαμε για λίγο κι εμείς πώς είναι να βρίσκεσαι στην κορυφή. Να μπαίνεις στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση, να ακούς το πλήθος και να ζεις τη στιγμή. Αυτή ακριβώς την αίσθηση θέλησε να μεταφέρει η PUMA μέσα από το FUTURE 9: Τη δύναμη να δημιουργείς το παιχνίδι με τον δικό σου ρυθμό.

Γιατί σε μια βραδιά που τιμούσε τους καλύτερους του ελληνικού αθλητισμού, η PUMA υπενθύμισε πως το μέλλον ανήκει σε όσους τολμούν να παίξουν μπροστά. Και, έστω για ένα στιγμιότυπο στο AI booth, όλοι νιώσαμε μέρος αυτού του παιχνιδιού.