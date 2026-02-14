Σαν σήμερα, το 1936, γεννήθηκε στο Λονδίνο ο Μόντε Φρέσκο, που έγραψε ιστορία ως φωτορεπόρτερ της Daily Mirror.

«Το να είσαι στο κατάλληλο σημείο με τον κατάλληλο φακό και με τύχη»! Αυτή ήταν η απάντηση του Μόντε Φρέσκο στην ερώτηση ποιο είναι το μυστικό πίσω από μια καλή αθλητική φωτογραφία, με τον εμβληματικό φωτορεπόρτερ να εξηγεί εν συνεχεία ότι «ξέρω ότι έχω υπάρξει πολύ, πολύ τυχερός»...

Ο αείμνηστος φωτογράφος ήρθε στη ζωή μία ημέρα σαν και αυτή το μακρινό 1936 στο Λονδίνο και μόλις στα 14 του χρόνια άφησε το σχολείο για να ενταχθεί στο πρακτορείο Topical Press, με αποτέλεσμα όταν ενηλικιώθηκε να έχει ήδη φτάσει στον... βαθμό του junior φωτογράφου. Το κλείσιμο του TP τον έφερε στο International News Photos μέχρι το 1958 να παρουσιαστεί η ευκαιρία της Daily Mirror. Το γεγονός ότι την ίδια περίοδο, ο θείος του, Μόντι Φρέσκο, εργαζόταν στην Daily Mail, προξενούσε συχνά μπερδέματα, ωστόσο στη θρυλική Fleet Street, η διαφορά θα γινόταν σύντομα αισθητή...

Ο νεανίας Φρέσκο είχε τον τρόπο να βρίσκεται πάντοτε εκεί που έπρεπε. Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966, όπου η Αγγλία κατέκτησε το τρόπαιο, η Mirror δεν είχε διαπιστεύσεις για φωτορεπόρτερ, όμως ο δαιμόνιος Μόντε εξασφάλισε δύο εισιτήρια και μαζί με τον φίλο και συνάδελφό του, Κεντ Γκάβιν, έκρυψαν τις φωτογραφικές τους μηχανές στα ρούχα τους και τράβηξαν φωτογραφίες από τις κερκίδες του Γουέμπλεϊ!

Θα ακολουθούσαν χιλιάδες σπουδαία ματς, τελικοί, ντέρμπι και όχι απαραίτητα ποδοσφαίρου, με τον Φρέσκο να έχει ιδιαίτερη αδυναμία στο μποξ αλλά και το τένις. Παράλληλα, η ικανότητά του να δημιουργεί καλές σχέσεις με αθλητές και κάθε είδους σταρ, του επέτρεπε να τραβήξει φωτογραφίες και πόζες που άλλοι συνάδελφοί του δεν μπορούσαν ούτε να φανταστούν! Ψαχουλεύοντας κανείς την ατελείωτη συλλογή του, μπορεί να βρει αθλητές να χοροπηδούν στη βροχή κρατώντας ομπρέλες, να κόβουν κρέατα σε κρεοπωλείο, να ποζάρουν με παιχνίδια, να παίζουν... μακριά γαϊδούρα, να φορούν αποκριάτικες μάσκες, να πετούν φαγητά ο ένας στον άλλον και άλλα πολλά!

🗣️ Vinnie Jones: “The first thing I told him when I got near him was that I wouldn’t be playing any football and neither would he."



🗣️ Paul Gascoigne: “That picture sums up my career and Vinnie’s in one go — talent and madness. He was terrifying. Not because he was dirty —… pic.twitter.com/ibamPgEJun February 6, 2026

Βέβαια, το πιο πολύτιμο πετράδι στο στέμμα του Μόντε Φρέσκο, ήταν λίγο πριν αφήσει τη Mirror το 1988, όταν... συνέλαβε τον Βίνι Τζόουνς να πιάνει τον Πολ Γκασκόιν από τα γεννητικά όργανα σε αγώνα της Γουίμπλεντον με τη Νιούκαστλ! Κάτι που σύμφωνα με τον... σκληρό των ταινιών του Γκάι Ρίτσι και όχι μόνο, δεν είχε συμβεί τυχαία, καθώς ο Φρέσκο είχε ακούσει τον τότε παίκτη των Ντονς να προειδοποιεί τον Gazza για τις προθέσεις του για εκείνο το ματς...

Ο θρυλικός φωτορεπόρτερ έφυγε από τη ζωή στις 5 Δεκεμβρίου 2013, σε ηλικία 77 ετών, έχοντας τιμηθεί ως μέλος του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Πέρα από κάθε τιμή και τίτλο όμως, αξίζει κανείς να ρίξει μια ματιά στο μεγαλύτερο παράσημό του. Τις απίθανες, αναρίθμητες φωτογραφίες του, ελάχιστες εκ των οποίων σας παραθέτουμε παρακάτω... Από Έλτον Τζον μέχρι Μοχάμεντ Άλι, από Μπόμπι Μουρ μέχρι Κέβιν Κίγκαν, όλοι παρέλασαν από τον φακό του!