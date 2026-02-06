Σαν σήμερα το 1988, ο Βίνι Τζόουνς έπιασε τον Πολ Γκασκόιν από τα γεννητικά του όργανα, με το περιστατικό να απαθανατίζεται από τον φωτογράφο Μόντε Φρέσκο.

Ένα 0-0 ανάμεσα σε Γουίμπλεντον και Νιούκαστλ για την Α' κατηγορία, τα χρόνια πριν την Premier League, θα περίμενε κανείς να χαθεί εύκολα στον χρόνο, ωστόσο ο Βίνι Τζόουνς είχε φροντίσει να μετατρέψει την ανιαρή, κατά τα άλλα, αναμέτρηση, σε σημείο αναφοράς. Πώς το έκανε αυτό; Πιάνοντας τον Πολ Γκασκόιν από τα γεννητικά όργανα, με το περιστατικό να απαθανατίζεται από φωτογράφο που βρισκόταν στο γήπεδο και να το κάνει viral σε μια εποχή που η λέξη αυτή δεν είχε ακόμα τη σημερινή της έννοια!

Μιλώντας, χρόνια αργότερα, για το περιστατικό, ο αγαπημένος σκληρός του αγγλικού ποδοσφαίρου αλλά και των ταινιών του Γκάι Ρίτσι θα εξηγούσε όλα όσα έγιναν εκείνο το απόγευμα στο Plough Lane. Με δικά του λόγια, ο Τζόουνς ανέφερε πως «το πρώτο πράγμα που του είπα όταν βρεθήκαμε κοντά ότι ούτε αυτός θα έπαιζε μπάλα εκείνη τη μέρα, ούτε κι εγώ.

Μετά τον άφησα λέγοντας “χοντρούλη, θα είμαι ξανά μαζί σου σε λίγο”.Ο Μόντε Φρέσκο, ο φωτογράφος που έβγαλε τη φωτογραφία μου με τον Gazza με άκουσε και αποφάσισε να επικεντρωθεί σε μας. Ήταν ένα στοίχημα που απέφερε κέρδος! Όσο η Νιούκαστλ εκτελούσε ένα φάουλ, δεν ήθελα να τον αφήσω να κινηθεί προς την μπάλα. Ξαφνικά γυρίζει και μου λέει “έβγαλες το κατοστάρικό σου για σήμερα”. Το είπε για να με προσβάλει, οπότε τον έπιασε ξέρετε από πού, χωρίς πολλά πολλά, ακριβώς εκεί και δεν τον άφηνα.

🗣️ Vinnie Jones: “The first thing I told him when I got near him was that I wouldn’t be playing any football and neither would he."



🗣️ Paul Gascoigne: “That picture sums up my career and Vinnie’s in one go — talent and madness. He was terrifying. Not because he was dirty —… pic.twitter.com/ibamPgEJun February 6, 2026

Το ματς έληξε 0-0 και υποθέτω πως όλοι χάρηκαν που το έκανα γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε κάτι να συζητήσουν. Στα αποδυτήρια μετά, όλοι μου έλεγαν πόσο καλή δουλειά έκανα με τον Gazza. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε ένας από τους υπαλλήλους του γηπέδου. Μου έδωσε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο και είπε πως ήταν από εκείνον. Του είπα να περιμένει, του έδωσα το βουρτσάκι του μπάνιου και είπα να του το πάει».

Περίπου έναν χρόνο μετά, και ενώ ο Γκασκόιν είχε πάριε μεταγραφή στην Τότεναμ, ο Gazza επισκέφτηκε το σπίτι του Τζόουνς για σκοποβολή. Όπως θυμήθηκε ο Βίνι, «έριξε μία και γύρισε με το τουφέκι προς τη μεριά μου. Μου είπε “νομίζεις ότι τα πάω καλά;” Όλοι έπεσαν κάτω και εγώ του φώναζα να το αφήσει, μου απάντησε “γιατί δεν έρχεσαι να μου πιάσεις τα αρχ@@@ τώρα»;” Είχαμε μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλον και γίναμε σπουδαίοι φίλοι».