Το Ultrex Men κέρδισε τις εντυπώσεις σε κάθε φάση στα Gazzetta Awards

Τα Gazzetta Awards δεν είναι απλώς μια απονομή, αλλά μια γιορτή αξιών, έμπνευσης και συνέχειας, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού συναντιούνται στη σκηνή.

Τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet επιβεβαίωσαν για 11η χρονιά τον χαρακτήρα τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού. Σε μια λαμπερή βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, οι βραβεύσεις έγιναν αφορμή για χαμόγελα, συγκίνηση και δυνατά χειροκροτήματα, με τους ίδιους τους πρωταγωνιστές να δίνουν φωνή στις μεγαλύτερες στιγμές της χρονιάς.

Η βραδιά περιλάμβανε πλήθος δράσεων και στο πλαίσιο της λαμπερής εκδήλωσης, μεγάλος αρωγός στάθηκε το Ultrex Men, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να... σκοράρει και να κερδίσει δώρα!

Το κοινό που βρέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών έπαιξε στο ξεχωριστό ποδοσφαιρικό activation που έστησε ο επίσημος χορηγός του FIFA World Cup, Ultrex Men, με τα γκολ να πέφτουν βροχή και τους συμμετέχοντες που έβρισκαν δίχτυα να κερδίζουν ένα t-shirt από το Ultrex, με τυπωμένο το όνομά τους και τον αγαπημένο τους αριθμό.

Από το 1975, το Ultrex παραμένει πιστό στην υπόσχεσή του για έως και 100% προστασία από την πιτυρίδα, δημιουργώντας εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τύπο μαλλιών. Με συνθέσεις που βασίζονται στην ισχυρή δράση της Νιασιναμίδης και την προηγμένη τεχνολογία Ultra Performance, τα προϊόντα Ultrex της Unilever ανταποκρίνονται ακόμη και στις απαιτήσεις των αθλητών, καλύπτοντας ανάγκες όπως βαθύ καθαρισμό, έλεγχο λιπαρότητας και προστασία από την πιτυρίδα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της υποστήριξης του υγιούς αθλητικού πνεύματος και της νέας γενιάς, η Unilever Hellas και το Ultrex ανακοίνωσαν την ενίσχυση μιας τοπικής Ακαδημίας Ποδοσφαίρου ως χορηγοί για τη φετινή σεζόν, στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά που ονειρεύονται να αποτελέσουν το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού.

Με το μήνυμα «Η δύναμη στο κεφάλι σου», το Ultrex συνεχίζει να εμπνέει κάθε άνδρα να αισθάνεται σίγουρος, δυνατός και έτοιμος για κάθε πρόκληση – εντός και εκτός γηπέδου.