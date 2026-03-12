Η ΔΕΗ στα Gazzetta Awards 2025: Σταθερός σύμμαχος του ελληνικού αθλητισμού

Για 11η συνεχόμενη χρονιά, τα Gazzetta Awards by Novibet επιβεβαίωσαν τη θέση τους ως το κορυφαίο event βραβεύσεων του ελληνικού αθλητισμού, τιμώντας τους ανθρώπους που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.

Σε μια λαμπερή τελετή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η αθλητική κοινότητα έδωσε το «παρών» σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, δυνατά χειροκροτήματα και στιγμές που υπενθύμισαν σε όλους τη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει και να ενώνει.

Σε αυτή τη μεγάλη γιορτή των αξιών και της προσπάθειας, η ΔΕΗ έδωσε για ακόμη μία χρονιά δυναμικό «παρών», φωτίζοντας με την παρουσία και τη στήριξή της τη διοργάνωση.

Ως ένας οργανισμός που διαχρονικά επενδύει στην κοινωνία και στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό, η ΔΕΗ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους πρωταγωνιστές του ελληνικού αθλητισμού – όχι μόνο στις επιτυχίες τους, αλλά και στη διαδρομή προς αυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συμβολή της ΔΕΗ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται με την προώθηση αξιών όπως η ισότητα, η συμπερίληψη και η δύναμη της θέλησης. Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή του βραβείου «Αθλητής/Αθλήτρια της Χρονιάς με Αναπηρία».

Το βραβείο απένειμε η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας Ομίλου ΔΕΗ, κυρία Σοφία Δήμτσα, υπογραμμίζοντας με την παρουσία της τη σημασία που δίνει η επιχείρηση στην ανάδειξη και στήριξη του παραολυμπιακού αθλητισμού.

Νικητής αναδείχθηκε ο Νάσος Γκαβέλας, μαζί με τον συνοδό του Δημήτρη Χρυσάφη, σε μια βράβευση που συγκίνησε το κοινό. Η διάκρισή τους δεν αποτελεί μόνο επιβράβευση των σπουδαίων αγωνιστικών τους επιτυχιών, αλλά και αναγνώριση της αφοσίωσης, της συνεργασίας και της ψυχικής δύναμης που απαιτεί ο πρωταθλητισμός σε κάθε του μορφή.

Με σταθερή προσήλωση στις αξίες της προσφοράς και της προόδου, η ΔΕΗ συνεχίζει να «φωτίζει» τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, αποδεικνύοντας ότι η ενέργεια που κινεί τη χώρα είναι και η ενέργεια που στηρίζει τα όνειρα.