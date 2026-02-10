Όταν η στήριξη γίνεται πράξη: η bwin και η Αμυμώνη ενώνουν δυνάμεις

Η bwin ανακοινώνει τη συνεργασία της με την Αμυμώνη, στηρίζοντας ουσιαστικά παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους.

Η bwin ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την Αμυμώνη, έναν οργανισμό με μακρόχρονη και ουσιαστική δράση στη στήριξη παιδιών με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και των οικογενειών τους. Η νέα αυτή σύμπραξη αποτελεί μέρος της στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας του βραβευμένου brand, με επίκεντρο πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματική αξία για την κοινωνία.

Μέσα από τη συνεργασία, η bwin θα στηρίξει στοχευμένες δράσεις της Αμυμώνης που εστιάζουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών, προσφέροντας πρόσβαση σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, αλλά και στη συνολική ενδυνάμωση του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον ρόλο των εθελοντών, οι οποίοι με συνέπεια, φροντίδα και ανθρώπινη προσέγγιση συμβάλλουν καθοριστικά στην επιτυχία κάθε δράσης.

Το όραμα της Αμυμώνης είναι κάθε άνθρωπος με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες να έχει τις ίδιες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, στις απαραίτητες θεραπείες και στα εφόδια που απαιτούνται για μια όσο το δυνατόν πιο αυτόνομη και αξιοπρεπή ζωή. Παράλληλα, ο οργανισμός στέκεται δίπλα στις οικογένειες, παρέχοντας την υποστήριξη που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις αυξημένες καθημερινές απαιτήσεις.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η bwin επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή της να στηρίζει πρωτοβουλίες με κοινωνικό αποτύπωμα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας, όπου κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει το δυναμικό του.

