Ο Γιούρι Ζντοβτς έδωσε το παρων στην αναμέτρηση της ομάδας βόλεϊ αντρών του ΠΑΟΚ για το Challenge Cup.

Ο ΠΑΟΚ έστρεψε το βλέμμα του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, με την ανδρική ομάδα βόλεϊ να φιλοξενεί την Χόροντοκ για το Challenge Cup στο PAOK Sports Arena, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της φάσης των «16».

Στο πλευρό του τμήματος βόλεϊ βρέθηκε και ο προπονητής της ανδρικής ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, Γιούρι Ζντοβτς, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο Παλατάκι για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση.

Παρότι ο ΠΑΟΚ είχε ζητήσει την αναβολή του αγώνα με την Χόροντοκ για το Challenge Cup λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 φίλοι της ομάδας που ταξίδευαν στην Γαλλία για την αναμέτρηση με την Λιόν, η CEV αποφάσισε να γίνει ο αγώνας.

Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, όπως είναι λογικό, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής, ενώ αθλητές όλων των τμημάτων του ΑΣ κατέθεσαν λουλούδια.