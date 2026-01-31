Ξενάκη: «Δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο»

Τι δήλωσε η Έλενα Ξενάκη μετά τη νίκη της εθνικής ομάδας επί της Ουγγαρίας με 15-10 και την πρόκριση στην τετράδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης εξέφρασε τα έντονα παράπονά του για την εμφάνιση των παικτριών της εθνικής ομάδας, παρά τη νίκη με 15-10 επί της Ιταλίας και την πρόκριση στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στο Φουνσάλ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα η Έλενα Ξενάκη, μιλώντας στην ΕΡΤ 2 Σπορ, παρουσίασε μια διαφορετική άποψη, με την αριστερόχειρα παίκτρια να στέκεται κυρίως στο εντυπωσιακό ξεκίνημα απέναντι στην Ιταλία.



Αναλυτικά οι δηλώσεις της

«Ποτέ ένα παιχνίδι με την Ιταλία δεν είναι εύκολο, νομίζω ότι τους πήραμε τον αέρα στο πρώτο οκτάλεπτο, στο πρώτο ημίχρoνο θα έλεγα, σαν να τους κόπηκαν τα πόδια, νομίζω ότι δείξαμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, κάναμε το πρώτο βήμα για να εξασφαλίσουμε μια θέση στην τετράδα.

Για μια ομάδα που διεκδικεί πράγματα, δεν είναι καλό να μην έχει παίξει ένα δυνατό παιχνίδι, σήμερα ήταν το πρώτο που είχαμε μια ανταγωνιστική ομάδα απέναντί μας, νομίζω ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο στις οδηγίες που μας είχε δώσει ο Χάρης Παυλίδης, ειδικά στην αρχή, επιμένω, γιατί εντάξει στο τέλος λίγο "ξεφουσκώσαμε", αλλά νομίζω είναι μια πολύ καλή αρχή για τα παιχνίδια που έρχονται, που θα είναι πιο δυνατά και θα κρίνουν ακόμα πιο σημαντικά πράγματα».