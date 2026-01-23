Η Θεσσαλονίκη σε ρυθμούς UEFA Europa League™ και UEFA Europa Conference League™

Η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε για πρώτη φορά τα εμβληματικά τρόπαια του UEFA Europa League™ και του UEFA Europa Conference League™, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Stoiximan στην Πλατεία Αριστοτέλους, φέρνοντας το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στην καρδιά της πόλης.

Εκατοντάδες φίλαθλοι όλων των ηλικιών επισκέφθηκαν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Πλατεία Αριστοτέλους, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα τρόπαια του UEFA Europa League™ και του UEFA Europa Conference League™, να φωτογραφηθούν μαζί τους, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές εμπειρίες, να απολαύσουν εκπλήξεις και αναμνηστικά δώρα και να ζήσουν μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική στιγμή, εμπνευσμένη από τις διοργανώσεις της UEFA.

Η παρουσία των τροπαίων στη Θεσσαλονίκη απέκτησε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για μια πόλη με βαθιά ποδοσφαιρική κουλτούρα και έντονη σύνδεση με το άθλημα.

Η Stoiximan, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League™ και του UEFA Europa Conference League™ σε Ελλάδα και Κύπρο από το 2024, επιβεβαίωσε μέσα από αυτή την πρωτοβουλία τη δέσμευσή της να δημιουργεί εμπειρίες που φέρνουν τους φιλάθλους πιο κοντά στις μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και στα κορυφαία αθλητικά γεγονότα.

Στο πλαίσιο της παρουσίας των τροπαίων στη Θεσσαλονίκη, την προηγούμενη ημέρα, τα δύο τρόπαια βρέθηκαν και στο γήπεδο της Τούμπας, πριν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μπέτις για το UEFA Europa League™, δίνοντας στους φιλάθλους της ομάδας την ευκαιρία να τα δουν από κοντά και να συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις πριν την έναρξη του αγώνα.

Ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan, δήλωσε: «Η παρουσία των τροπαίων στην Πλατεία Αριστοτέλους ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για τη Θεσσαλονίκη. Για εμάς στη Stoiximan, τέτοιες πρωτοβουλίες έχουν ουσία, γιατί δεν αφορούν απλώς τα τρόπαια, αλλά τις ιστορίες, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που μοιράζονται οι φίλαθλοι. Είναι ο τρόπος μας να φέρνουμε το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και γενικότερα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα πιο κοντά στον κόσμο».

Η εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη αναδεικνύει τη φιλοσοφία της Stoiximan γύρω από τον αθλητισμό και την εμπειρία του φιλάθλου, επιβεβαιώνοντας τον ενεργό της ρόλο στη σύνδεση των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων με το ελληνικό κοινό. Το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, αθλητές και αθλήτριες από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τμήματα του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, ενισχύοντας τον συμβολισμό της εκδήλωσης και τη σύνδεσή της με τον αθλητισμό της πόλης.