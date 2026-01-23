Ξεχωρίζουν οι πρωτοπόροι στη Γ’ Εθνική: Οι αποδόσεις και η ανάλυση της αγωνιστικής

Η Γ’ Εθνική επιστρέφει στα γήπεδα και αυτό το Σαββατοκύριακο, με τις ομάδες που διεκδικούν την άνοδο να έχουν αρχίσει να ξεχωρίζουν .

Σε κάθε σημείο της Ελλάδας υπάρχει ένα γήπεδο όπου οι παίκτες θα μπουν μέσα και θα τα δώσουν όλα για τη νίκη.

1oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Ξάνθη – Αετός Οφρυνίου (25/01, 15:00)

Απόλλων Κρύας Βρύσης – ΠΑΟΚ Κρηστώνης (25/01, 15:00)

Κιλκισιακός – ΠΑΟΚ Δυτικού (25/01, 15:00)

Πανθρακικός – Ποσειδώνας Μηχανιώνας (25/01, 15:00)

Δόξα Δράμας – Ορέστης Ορεστιάδας (25/01, 15:00)

Ηρακλής Θερμαϊκού – Θερμαϊκός Θέρμης (25/01, 15:00)

Η Δόξα Δράμας (36β.) παραμένει στην 1η θέση της βαθμολογίας καθώς πέρασε και από την έδρα του Θερμαϊκού Θέρμης (1-0) την προηγούμενη αγωνιστική.

Οι «αετοί» πέτυχαν την 3η σερί νίκη τους στο πρωτάθλημα και υποδέχονται τον ουραγό Ορέστη Ορεστιάδας. Είναι μάλιστα αήττητοι στην έδρα τους (6-1-0) και έχουν σαφώς τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Ο Πανθρακικός (35β.) σταθερά στη 2η θέση. Πέτυχε την 5η συνεχόμενη νίκη του, αυτή τη φορά στην Ορεστιάδα απέναντι στον Ορέστη (3-1) και την Κυριακή φιλοξενεί τον Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας (23β.). Εντός έχει σημειώσει 6 νίκες και 1 ήττα. Ο άσος είναι στο 1.30 και το διπλό στο 8.80.

2oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Εορδαϊκός – Βέροια (25/01, 15:00)

Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Ερμής Εξοχής (25/01, 15:00)

Πιερικός – Σαρακηνός (25/01, 15:00)

Αστέρας Καρδίτας – Απόλλων Καλαμαριάς (25/01, 15:00)

ΑΕ Ευόσμου – Ακρίτες Συκεών (25/01, 15:00)

ΑΕ Αλεξάνδρειας – Κοζάνη (25/01, 15:00)

Ο Απόλλων Καλαμαριάς (39β.) είναι πλέον το μεγάλο φαβορί για την 1η θέση μετά και τη νίκη με 2-0 επί του Εορδαϊκού την προηγούμενη αγωνιστική.

Οι Πόντιοι τρέχουν ένα αήττητο σερί 15 αγώνων (12-3-0) και αυτή την Κυριακή δοκιμάζονται στην έδρα του Αστέρα Καρδίτσας (16β.) Οι γηπεδούχοι αγνοούν τη νίκη εδώ και 4 αγωνιστικές (0-1-3). Δικαιολογημένο φαβορί το διπλό.

Η Βέροια (36β.) έχασε πολύτιμο έδαφος μετά την ισοπαλία (1-1) της απέναντι στον σκληροτράχηλο Ερμή Εξοχής.

Η «Βασίλισσα του Βορρά» έβαλε τέλος στο σερί των 3 σερί νικών της και τώρα αγωνίζεται και πάλι μακριά από την έδρα της, απέναντι στον Εορδαϊκό (20β.).

Οι γηπεδούχοι μετρούν μόλις μία ήττα στην Πτολεμαϊδα σε 7 παιχνίδια τη φετινή σεζόν (4-2-1). Ο άσος προσφέρεται στο 3.35 και το διπλό στο 2.02.

3oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΕ Λευκίμμης – ΠΑΣ Λαμία (25/01, 13:30)

Τηλυκράτης Λευκάδας – ΠΟ Ελασσόνας (25/01, 15:00)

Αναγέννηση Άρτας – ΑΕΝ Σελεύκειας (25/01, 15:00)

Άρης Φιλιατών – ΑΟ Ανθούπολη (25/01, 15:00)

Τρίκαλα – Αναγέννηση Σχηματαρίου (25/01, 15:00)

Θεσπρωτός – Πρόοδος Ρωγών 0-3 α.α.

Ο μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής ήταν ο Αστέρας Σταυρού (35β.). Οι πρωτοπόροι του ομίλου έκαναν την ανατροπή (2-1) στη έδρα της ΑΕΝ Σελεύκειας σε ένα ματς που διακόπηκε για 25 λεπτά, λόγω έντασης εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου.

Έφτασε τα 5 σερί ματς χωρίς ήττα (3-2-0) και τώρα ήρθε η ώρα να κάνει το ρεπό του.

Ο Τηλυκράτης Λευκάδας (30β.) πήρε ξεκούραστα τους τρεις βαθμούς αφού ήταν προγραμματισμένο να παίξει με τον Θεσπρωτό.

Πέρασε έτσι στη 2η θέση της βαθμολογίας και τώρα υποδέχεται τον 3ο ΠΟ Ελασσόνας (29β.). Η ομάδα της Λευκάδας έχει μόλις 1 ήττα στα τελευταία 7 εντός έδρας ματς του. Ο άσος είναι στο 1.57 και το διπλό στο 5.60.

4oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Πανγυθεατικός – Παναιγιάλειος (25/01, 15:00)

Κόρινθος – Θύελλα Πατρών (25/01, 15:00)

Παναχαϊκή – Πέλοπας Κιάτου (25/01, 15:00)

Πύργος – ΑΟ Μιλτιάδης (25/01, 15:00)

Ζάκυνθος – Ερμής Μελιγούς (25/01, 15:00)

Πανθουριακός – ΑΟ Λουτρακίου (25/01, 15:00)

Ο Πύργος (41β.) συνεχίζει ασταμάτητος την πορεία του προς την άνοδο. Το 2-0 στην έδρα του Ερμή Μελιγούς ήταν η 8η σερί του νίκη στο πρωτάθλημα και τώρα υποδέχεται τον ΑΟ Μιλτιάδη (30β.).

Οι φιλοξενούμενοι έχουν 3 νίκες στα τελευταία 4 παιχνίδια. Ο άσος βρίσκεται στο 1.25 και το διπλό στο 10.00.

Ο Παναιγιάλειος (36β.) με το 3ο σερί του τρίποντο, αυτή τη φορά απέναντι στη Θύελλα Πατρών, ανέβηκε στην 2η θέση της βαθμολογίας. Τώρα φιλοξενείται από τον τελευταίο Πανγυθεατικό που δεν έχει νίκη τη φετινή περίοδο.

Η ομάδα από το Αίγιο έχει σαφώς τον πρώτο λόγο για τη νίκη.



5oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

ΑΕΡ Αφάντου – Άρης Πετρούπολης (24/01, 13:00)

Διαγόρας Ρόδου – Νέα Αρτάκη (24/01, 15:00)

ΑΟ Καρύστου – Κένταυρος Βριλησσίων (25/01, 14:00)

Νέα Ιωνία – Εθνικός Αστέρας (25/01, 15:00)

Δόξα Βύρωνος – Απόλλων Καλυθίων (25/01, 15:00)

Αμαρυνθιακός – Ρόδος 3-0 α.α.

Το τρένο του ομίλου λέγεται Άρης Πετρούπολης (40β.). Η ομάδα των Δυτικών Προαστίων έκαμψε και την αντίσταση του ΑΟ Καρύστου (1-0) και πέτυχε την 6η σερί της νίκη.

Παραμένει αήττητη, έχοντας 4 ισοπαλίες εκτός έδρας, και την Κυριακή φιλοξενείται από την ΑΕΡ Αφάντου (22β.).

Οι γηπεδούχοι έχουν σημειώσει 2 σερί νίκες, με τον άσο να βρίσκεται στο 5.30 και το διπλό στο 1.58.

Η μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής σημειώθηκε στα Βριλήσσια, εκεί όπου ο Κένταυρος (13β.) νίκησε με 2-0 τη Νέα Ιωνία (28β.).

Το σύνολο των Βορείων Προαστίων έχει άλλη μία δύσκολη αποστολή στην έδρα του ΑΟ Καρύστου. Στο 1.28 ο άσος και στο 9.00 το διπλό.

Η Νέα Αρτάκη (31β.) με την εντός έδρας νίκη της απέναντι στον Απόλλωνα Καλυθίων ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Συμπλήρωσε αισίως 6 αγωνιστικές αήττητη (4-2-0) και αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Διαγόρα, ο οποίος στη Ρόδο έχει ηττηθεί μία φορά στα 8 φετινά του παιχνίδια (4-3-1). Ο άσος βρίσκεται στο 3.10 και το διπλό στο 2.15.

6oς Όμιλος Γ’ Εθνικής – Πρόγραμμα & Αγώνες

Αστέρας Βάρης – Γιούχτας (24/01, 15:00)

Ατσαλένιος – Γρανίτης Αγίας Μαρίνας (25/01, 15:00)

Ηλυσιακός – Θύελλα Ραφήνας (25/01, 15:00)

ΑΟ Χαϊδαρίου – Εθνικός Πειραιώς (25/01, 15:00)

Σαρωνικός Αναβύσσου – Ιωνικός (25/01, 15:00)

ΑΕ Μυκόνου – Αίας Σαλαμίνας (26/01, 12:00)

Ο Εθνικός (33β.) χρειάστηκε ένα πέναλτι του νεοφερμένου Πλατέλλα στο 89’ για να πάρει την εντός έδρας νίκη (3-2), απέναντι στον μαχητικό Ηλυσιακό.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν δύο φορές πίσω στο σκορ αλλά έδειξαν χαρακτήρα διευρύνοντας το αήττητο σερί τους σε 14 αγώνες (9-5-0).

Την Κυριακή αντιμετωπίζουν εκτός έδρα το Χαϊδάρι, με το διπλό να είναι το φαβορί στο 1.20.

Ο Σαρωνικός Αναβύσσου (31β.) σημείωσε την 4η σερί του νίκη, χάρις σε ένα γκολ στην τελευταία φάση του παιχνιδιού με τον Αστέρα Βάρης (2-1).

Έμεινε σε απόσταση 2 βαθμών από την κορυφή και τώρα υποδέχεται τον Ιωνικό (28β.) σε ένα μεγάλο ντέρμπι.

Οι Νικαιώτες προέρχονται από τη νίκη τους με αντίπαλο το Χαϊδάρι (1-0), εκτός έδρας όμως έχουν μόλις ένα τρίποντο σε 7 αγώνες (1-3-3). Ο άσος προσφέρεται στο 3.35 και το διπλό στο 2.02.

