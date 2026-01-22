Νέα εποχή για τον Εθνικό Λυκίας – Νέας Μάκρης με το Fanela Club

Το Fanela Club ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Εθνικό Λυκίας – Νέας Μάκρης Α.Σ., έναν σύλλογο με βαθιές μικρασιατικές ρίζες και πορεία που ξεκινά από τον Μεσοπόλεμο, με επίσημη ίδρυση το 1946.

Υπάρχουν σύλλογοι που δεν δημιουργήθηκαν απλώς για να παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά για να κρατούν ζωντανή την ιστορία και την ταυτότητα μιας ολόκληρης κοινότητας. Ο Εθνικός Λυκίας – Νέας Μάκρης Α.Σ. ανήκει σε αυτή την κατηγορία και πλέον ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, μέσα από τη συνεργασία του με το Fanela Club, μια σύμπραξη που σέβεται το παρελθόν και κοιτάζει ξεκάθαρα προς το μέλλον.

Το Fanela Club ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Εθνικό Λυκίας – Νέας Μάκρης Α.Σ., έναν σύλλογο με βαθιές μικρασιατικές ρίζες και πορεία που ξεκινά από τον Μεσοπόλεμο, με επίσημη ίδρυση το 1946.

Από την άλλη πλευρά, το Fanela Club, μέσα σε μόλις δύο χρόνια, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ηλεκτρονική boutique εμφανίσεων στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ποικιλία αυθεντικών κομματιών και μια κοινότητα φιλάθλων που μεγαλώνει καθημερινά. Με βασική φιλοσοφία ότι η φανέλα δεν είναι απλώς ένδυμα αλλά φορέας ιστορίας, ταυτότητας και μνήμης, το Fanela Club επενδύει ουσιαστικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας:

Το Fanela Club αναλαμβάνει την ηλεκτρονική boutique του Εθνικού Λυκίας – Νέας Μάκρης Α.Σ που θα στελεχωθεί στην ιστοσελίδα fanelaclub.com

Γίνεται επίσημος χορηγός εμφάνισης, με το λογότυπο του Fanela Club να κοσμεί τη φανέλα της ομάδας

Παρασκηνιακά, αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε έπειτα από διαδοχικές επαγγελματικές συναντήσεις, ακόμη και μέσα στις χριστουγεννιάτικες γιορτές, με τη συμμετοχή του προέδρου του συλλόγου Νίκου Μπαγινέτα, του τεχνικού διευθυντή Αργύρη Μακρυδάκη και του CEO του Fanela Club, Έκτορα Σακαλόγλου, επιβεβαιώνοντας τη σοβαρότητα και το κοινό όραμα των δύο πλευρών.

Στα τέλη του τρέχοντος μήνα αναμένεται το λανσάρισμα της επίσημης ηλεκτρονικής boutique, ενώ θα ακολουθήσουν και επιπλέον είδη ένδυσης όπως φανέλα τερματοφύλακα, προπονητικά, ζακέτες και άλλα προϊόντα, όλα με την υπογραφή και το λογότυπο του Fanela Club.

Αγωνιστικά, ο Εθνικός Λυκίας – Νέας Μάκρης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 3η θέση της Β’ ΕΠΣΑΝΑ, με ξεκάθαρο στόχο τη διεκδίκηση της ανόδου.

Η συνεργασία αυτή ενώνει το παρελθόν με το παρόν: την ιστορία των Μικρασιατών προσφύγων και των λαϊκών γηπέδων, με τη σύγχρονη ποδοσφαιρική κουλτούρα και το digital μέλλον. Το Fanela Club συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το ελληνικό ποδόσφαιρο, δίνοντας βήμα και προβολή σε σημαντικές ομάδες από κάθε γωνιά της χώρας.