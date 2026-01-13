Την Κυριακή (1/2) θα πραγματοποιηθεί ο 2ος αγώνας για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου που διοργανώνει η δομή «Εις το Όνομα του Άλκη».

Μετά την περσινή επιτυχία του παρθενικού αγώνα που διοργάνωσε η Δομή «Εις το Όνομα του Άλκη» στη μνήμη του δολοφονηθέντα Άλκη Καμπανού, πλέον προχωρά στη διοργάνωση νέου αγώνα εμπλουτίζοντας μάλιστα το πλάνο της και δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής στους συμμετέχοντες. «Η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη, ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που στηρίζεται στον εθελοντισμό, ανακοινώνει με ιδιαίτερη τιμή τη διοργάνωση του 2ου Αγώνα Δρόμου για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου. Μετά την πολύπλευρη επιτυχία του 1ου αγώνα και την έντονη επιθυμία φορέων και πολιτών για επανάληψη του, προχωρούμε στη διοργάνωση του 2ου Αγώνα. Στόχος μας είναι να δώσουμε σε ένα ευρύ κομμάτι της κοινωνίας την ευκαιρία να στείλει, μέσα από την ενεργή συμμετοχή του, το μήνυμα ότι «Ο Αθλητισμός Ενώνει, Δεν Σκοτώνει».

Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια που ο πρώτος που δήλωσε συμμετοχή για τα 5 χλμ. είναι μέλος της Δομής, το οποίο διαμένει μόνιμα στο Μόναχο και θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη ειδικά για να συμμετάσχει σε αυτόν τον ξεχωριστό αγώνα», ανέφερε στο Δελτίο Τύπου της η Δομή σημειώνοντας παράλληλα τους αυτονόητους στόχους της και τονίζοντας ότι… «μέσα από τη μαζική συμμετοχή, επιδιώκουμε να αναδειχθούν τα εξής μηνύματα: Τρέχουμε για να τιμήσουμε την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου. Τρέχουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του Άλκη Καμπανού. Τρέχουμε φορώντας τις φανέλες και τα χρώματα που αγαπάμε, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία».

Μάλιστα, σκοπός της Δομής είναι η ενθάρρυνση κάθε ανθρώπου για συμμετοχή στον αγώνα καθώς, όπως αναφέρει στο Δελτίο Τύπου… «στα πλαίσια της κατεύθυνσης της Συμπερίληψης που αποτελεί έναν βασικό στόχο αυτού του ιδιαίτερου Αγώνα ενθαρρύνουμε: Τους συνανθρώπους μας που ανήκουν στα ΑΜΕΑ να συμμετάσχουν στον Αγώνα και να βιώσουν μαζί μας τα έντονα συναισθήματα που θα προκύψουν. Όλους όσους συμμετάσχουν να φέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, απορρυπαντικά και χαρτικά που θα διανεμηθούν σε οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και θα διανεμηθούν από την ΠΝΟΗ ΕΛΠΙΔΑΣ (θα συλλέγονται 1 ώρα πριν την εκκίνηση σε ειδικό stand στη γωνία Άλκη Καμπανού με Γ.Σεφέρη)».

Οι συμμετέχοντες έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο αποστάσεων, 1χλμ (Πλακόστρωτο Νέας Παραλίας, στο ύψος του Κήπου άμμου – ώρα 12:00) και 5χλμ (Διασταύρωση Αλ. Παπαναστασίου & Νικ. Πλαστήρα – ώρα 11:00) με τερματισμό στο Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα τρέξουν με τον αριθμό 19 και φυσικά δεν θα υπάρξει χρονομέτρηση. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://www.inthenameofalkis.com/2os-agonas-dromou/ ή με email στο: [email protected]

