Q&A στο Νικόλα Φαραντούρη, ευρωβουλευτή 

«Δεν μπορούν 27 χώρες της ΕΕ να δουλεύουν για την ανόρθωση της γερμανικής οικονομίας»

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόταση της Κομισιόν για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034, με τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη να κάνει λόγο για ένα «πετσόκομμα» κρίσιμων ευρωπαϊκών δαπανών. Όπως τονίζει, η αρχική πρόταση της Επιτροπής —υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν— προέβλεπε βαθιές περικοπές σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές πολιτικές, πλήττοντας ευθέως την περιφερειακή συνοχή, την παιδεία, την υγεία, τις υποδομές και τη νεανική επιχειρηματικότητα.

Η αντίδραση, όπως σημειώνει, ήταν καθολική και διακομματική, φτάνοντας ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, από το οποίο προέρχεται η πρόεδρος της Επιτροπής. Το αποτέλεσμα αυτής της πίεσης ήταν ήδη ορατό: η Κομισιόν φαίνεται να αναδιπλώθηκε στο σκέλος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όπου αρχικά προβλέπονταν περικοπές ύψους 100 δισ. ευρώ — κονδύλια ζωτικής σημασίας για τις χώρες του Νότου. «Η μάχη συνεχίζεται, αλλά είμαι αισιόδοξος», υπογραμμίζει.

Για την Ελλάδα, η έκβαση αυτών των διαπραγματεύσεων είναι καθοριστική. Τα κονδύλια συνοχής που τροφοδοτούν το ΕΣΠΑ, όπως και οι πόροι της ΚΑΠ, αποτελούν βασικούς πυλώνες ανάπτυξης. Ο Νικόλας Φαραντούρης ξεκαθαρίζει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο αν τα κράτη-μέλη δεν διεκδικούν ενεργά: «Αν δεν παλέψεις, το ενδιαφέρον θα φύγει από τον Νότο και θα πάει αλλού». Γι’ αυτό, όπως λέει, απαιτείται αποφασιστικότητα και σκληρή στάση στις διαπραγματεύσεις, χωρίς αναχωρητισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στο ζήτημα της άμυνας. Αναγνωρίζοντας τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χάραξη αμυντικής πολιτικής και τη διάθεση κονδυλίων, προειδοποιεί για έναν «παροξυσμό» μεταφοράς πόρων από κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές προς τη βιομηχανία όπλων. Κατά την άποψή του, η σημερινή κατεύθυνση ευνοεί δυσανάλογα τη γερμανική οικονομία, δημιουργώντας νέα χάσματα εντός της Ένωσης. «Είμαι υπέρ μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας, αλλά με ξεκάθαρη στόχευση», σημειώνει, τονίζοντας ότι δεν είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται ακόμη και εταιρείες εκτός ΕΕ ή χώρες που απειλούν την ίδια την Ένωση.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίζει πως η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική χώρα της ΕΕ με άμεση απειλή κατά της εδαφικής της ακεραιότητας, κάτι που —όπως λέει— οφείλει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα σε κάθε ευρωπαϊκή συζήτηση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι στο πεδίο αυτό υπάρχει συνεργασία με ευρωβουλευτές από άλλα ελληνικά κόμματα, με κοινό παρονομαστή το εθνικό συμφέρον. «Δεν λειτουργώ κομματικά. Οι συνέργειες είναι απαραίτητες», τονίζει.

Ενόψει της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης το 2026, ο Νικόλας Φαραντούρης προειδοποιεί για τον κίνδυνο απότομης μείωσης των επενδύσεων και καταθέτει τη δική του πρόταση: την επέκταση της φιλοσοφίας του Ταμείου μέσω νέων εργαλείων κοινού δανεισμού, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιμετωπίζουν συλλογικά τις μεγάλες προκλήσεις — από την κλιματική κρίση μέχρι την ασφάλεια. Μια ασφάλεια, όπως επισημαίνει, που δεν περιορίζεται στα όπλα, αλλά περιλαμβάνει την κυβερνοασφάλεια, την προστασία υποδομών και την ανθεκτικότητα απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Στο μέτωπο του κλίματος και του περιβάλλοντος, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος, επικαλούμενος τις συμμαχίες που διαμορφώνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ανάγκη να «αγκαλιάσουμε τα θέματα του μέλλοντος», καλύπτοντας το τεράστιο επενδυτικό κενό.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, απορρίπτει τη λογική της «λιγότερο κακής λύσης». Για τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαπραγματεύεται με αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία. «Η Ευρώπη μπορεί να καταστεί οικονομική υπερδύναμη και να αποκτήσει γεωπολιτικό αποτύπωμα», καταλήγει, σκιαγραφώντας το όραμά του τόσο για την Ένωση όσο και για την Ελλάδα.