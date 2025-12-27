Η Boxing Day στην Αγγλία με κορυφαίες επιλογές!

Χριστούγεννα, ποδόσφαιρο και Αγγλία πάνε μαζί, με την Boxing Day της Premier League να μαγνητίζει και ειδικότερα η μάχη της κορυφής.

Η 18η αγωνιστική έχει αναμετρήσεις για όλα τα γούστα, με την πρωτοπόρο Άρσεναλ να θέλει να διατηρήσει το μικρό πλέον προβάδισμα που έχει απέναντι στην Μπράιτον (17:00).

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα όντας στο +2 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι (39 έναντι 37) στοχεύει να κλείσει το 2025 στην κορυφή, κάτι που έχει καταφέρει ως τώρα με τα «τρίποντα» απέναντι σε Γουλβς (2-1) και Έβερτον (0-1).

Οι «γλάροι» του Φαμπιάν Χιρτσέλερ μετά τη λευκή ισοπαλία με τη Σάντερλαντ, όπου ο Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο, έχουν μείνει τέσσερα παιχνίδια χωρίς νίκη και στους 24 βαθμούς (9η θέση), με την Άρσεναλ να έχει πέντε ματς αήττητη απέναντί τους και τρεις νίκες χωρίς να δεχθεί γκολ. Στο 2.90 το σκορ πολλαπλών επιλογών στο Λονδίνο 1-0, 2-0, 3-0.

Λίγο νωρίτερα η Σίτι δοκιμάζεται στο «City Ground» από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (14:30), με το 5/5 της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα να την έχει φέρει σε απόσταση βολής και σε θέση να πιέζει τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες».

Η Φόρεστ του Σον Ντάις με 18 βαθμούς κάνει ένα βήμα μπρος κι ένα πίσω τις τελευταίες αγωνιστικές, με την σταθερά να είναι το N/G των έξι τελευταίων αγώνων της, όπως και τα πέντε σερί N/G των αναμετρήσεων με τους «πολίτες» που επίσης έχουν τρία στα δικά τους ματς. Στο 2.08 το N/G στην αναμέτρηση.

Στο «Stamford Bridge» τίθενται αντιμέτωπες Τσέλσι και Άστον Βίλα (19:30) με τους «χωριάτες» (36 βαθμοί) να βρίσκονται στο -3 από την κορυφή, ενώ οι «μπλε» έχουν 29 βαθμούς μετά το 2-2 με τη Νιούκαστλ.

Απεναντίας η φορμαρισμένη Βίλα έχει 10 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και 7 εξ αυτών στο πρωτάθλημα και αναμένεται μάχη. Στο 2.45 το 1-1 οποιαδήποτε στιγμή.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές σε κάθε αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει combo bets, στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των τερμάτων, super ενισχυμένες αποδόσεις, στατιστικές επιλογές (κάρτες, κόρνερ, πέναλτι κ.ά) και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων (ομάδων και παικτών).

