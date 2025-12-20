Το Gazzetta EU HUB σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά διοργανώνει webinar με θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισότητα.

Διαδικτυακή Εκδήλωση: «Ευρωπαϊκή Ένωση – Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισότητα»

22 Δεκεμβρίου 2025 | 12:30 – 14:00

Το Gazzetta EU HUB σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ευρωπαϊκή Ένωση: Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ισότητα», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, από τις 12:30 έως τις 14:00.

Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη των θεμελιωδών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα και τη συμπερίληψη, μέσα από τον διάλογο μεταξύ εκπροσώπων της δημοσιογραφίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής και πολιτικής έρευνας.

Πρόγραμμα

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 12:30 με χαιρετισμούς από:

τον Παναγιώτη Κυρίμη , Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά,

, Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά, εκπροσώπους του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Αττικής – ΕΛΙΑΜΕΠ,

και τη Χριστίνα Ρόκα, Marketing & Communication Director της Liquid Media SA και εκπρόσωπο του GazzettaEUHUB.

Στις 12:40 θα ακολουθήσει η ομιλία της κας Μυρτώς Μήτσιου, Editorial Director του Jenny.gr, σχετικά με τον ρόλο των ψηφιακών μέσων και της δημοσιογραφίας στην προώθηση της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στις 13:00 θα μιλήσει η κα Ανδριάννα Ζαρακέλη, Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Πειραιά και δημοσιογράφος, αναφερόμενη στη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών κοινωνικής συνοχής.

Στις 13:20 τον λόγο θα λάβει η κα Ελευθερία Φτακλάκη, Πολιτική Επιστήμων – Διεθνολόγος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στην Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ειδική Σύμβουλος Στρατηγικής Προοπτικής (Strategic Foresight) και Γενική Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 13:40 με συζήτηση και ερωτήσεις, με τον συντονισμό του Αλέξανδρου Παπαμιχαλόπουλου από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν μέσω της πλατφόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

👉 https://shorturl.at/dsKL0

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα.