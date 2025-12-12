Ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα των online satellites για το Novibet Poker Championship

Κατέβασε το Poker Client και κέρδισε την θέση σου στο μεγάλο festival μέσω των online satellites που θα βρείς στην καρτέλα Novi-X.

Η Novibet ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των online satellites για το Novibet Poker Championship #2, που θα διεξαχθεί στo Regency Casino Thessaloniki από 12 έως 18 Ιανουαρίου!

Αυτή τη φορά τα satellites καλύπτουν ακόμη μεγαλύτερη γκάμα τουρνουά, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ στους παίκτες να κερδίσουν τη θέση τους στα κορυφαία events του φεστιβάλ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κατέβασε το Poker Client και κέρδισε την θέση σου στο μεγάλο festival μέσω των online satellites που θα βρείς στην καρτέλα Novi-X.