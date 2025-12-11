Έτοιμοι για μαγεία;

Το Live Casino της Novibet ανάβει τα φώτα του! Και φέτος ξέρει πώς να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων με έναν τρόπο μοναδικό!

Από τις 2 Δεκεμβρίου μέχρι τις 7 Ιανουαρίου, το Live Casino ντύνεται στα γιορτινά και φέρνει καθημερινές εκπλήξεις που κάνουν κάθε επίσκεψη μοναδική και γεμάτη… μαγεία!

Χριστούγεννα στον Δωροτροχό!

Φέτος, οι τυχεροί δεν είναι απλά ένας ή δύο… είναι 100! Ναι, σωστά διάβασες, 100 μεγάλοι νικητές θα μοιραστούν το συνολικό έπαθλα αξίας 200.000€!

Το μόνο που χρειάζεται; Μία μικρή περιστροφή του τροχού, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, λίγη χριστουγεννιάτικη μαγεία και η γιορτή ξεκινάει!

Δώρα ή NoviGifts;

Ας συμφωνήσουμε σε αυτό: Χριστούγεννα χωρίς δώρα, δεν γίνονται. Γίνονται όμως με… NoviGfts!

Προσφορές χωρίς κατάθεση σε επιλεγμένες ημερομηνίες, που φέρνουν ακόμα περισσότερη διασκέδαση και χριστουγεννιάτικο flair στα αγαπημένα σου παιχνίδια!

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ 250 ΔΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Τα Χριστούγεννα στο Live Casino της Novibet συνεχίζονται με απίθανα ζωντανά παιχνίδια ερωτήσεων και γιορτινά themes που θα κάνουν την εμπειρία σου πραγματικά αξέχαστη!

Τα Novi Trivia Festive Shows σου φέρνουν στιγμές διασκέδασης και γνώσης σε… γιορτινή έκδοση και στολισμένα σκηνικά που σε βάζουν αμέσως στο πνεύμα των Χριστουγέννων!

Τα Χριστούγεννα είναι όλο και πιο κοντά και η Novibet ξέρει πως να σε κάνει μέρος της γιορτής!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ NOVIBET.GR/INFO/OROI

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

Advertorial