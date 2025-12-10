Συνδεθείτε στις 12/12/2025, 11:00, στη διαδικτυακή εκδήλωση «Fake News – Μια νέα πρόκληση για την Ευρώπη» για ομιλίες και συζήτηση.

12 Δεκεμβρίου 2025 │ Ώρα έναρξης: 11:00

Η ραγδαία διάδοση της παραπληροφόρησης αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Με στόχο την ενημέρωση του κοινού και την προώθηση ενός ουσιαστικού διαλόγου γύρω από τα fake news και τις ευρωπαϊκές πολιτικές αντιμετώπισής τους, διοργανώνεται στις 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00, η διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο:

«Fake News – Μια νέα πρόκληση για την Ευρώπη: Πώς τα αντιμετωπίζουμε;»

Η εκδήλωση φέρνει κοντά ακαδημαϊκούς φορείς, ευρωπαϊκούς οργανισμούς, δημοσιογράφους και ειδικούς της πληροφορικής, αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της παραπληροφόρησης και την ανάγκη συντονισμένης δράσης.

Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί (11:00)

Την έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι τεσσάρων σημαντικών φορέων:

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Εκπρόσωπος του Ιδρύματος

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Δήμου Πειραιά (Europe Direct Piraeus) – Επικεφαλής: Παναγιώτης Κυρίμης

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Πανεπιστημίου Πειραιώς – Εκπρόσωπος: Ανθή Κατσιρίκου

Gazzeta EuHub – Εκπρόσωπος: Μυρτώ Μήτσιου

Οι φορείς αυτοί θέτουν το πλαίσιο της εκδήλωσης, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της κριτικής σκέψης των πολιτών.

Κύριες Παρεμβάσεις

11:20 – Κλιμεντίνη Διακομανώλη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θέμα: «Ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση των Fake News»

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει τις στρατηγικές και τα εργαλεία με τα οποία η ΕΕ επιχειρεί να περιορίσει την παραπληροφόρηση, ενισχύοντας παράλληλα την ψηφιακή ανθεκτικότητα των πολιτών.

11:40 – Κατερίνα Ψαρουδάκη, ΙΤΕ – Ινστιτούτο Πληροφορικής

Θέμα: «Fake News στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης»

Μια ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να δημιουργούν ή να εντοπίζουν ψευδείς ειδήσεις και το πώς οι νέες τεχνολογίες μεταμορφώνουν το πεδίο της παραπληροφόρησης.

12:00 – Γιώργος Λαγαρίας, Δημοσιογράφος

Θέμα: «Τα fake news από τη ματιά ενός δημοσιογράφου»

Ο κ. Λαγαρίας μοιράζεται την εμπειρία του από το πεδίο των ΜΜΕ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες της ενημέρωσης στην καθημερινή μάχη με την ψευδή πληροφόρηση.

12:20 – Δρ. Σωτήρης Τριανταφύλλου, Δημοσιογράφος – Πρόεδρος Π.Ο.Ε.ΣΥ.

Θέμα: «Η δημοσιογραφία στην εποχή της παραπληροφόρησης»

Ο ρόλος, η ευθύνη και τα διλήμματα των δημοσιογράφων στη νέα πραγματικότητα της ψηφιακής πληροφόρησης.

12:40 – Νικολέτα Σταθοπούλου, Ινστιτούτο Goethe

Θέμα: «Η συμβολή των βιβλιοθηκών στην αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων»

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα οπτική για το πώς οι βιβλιοθήκες μπορούν να λειτουργήσουν ως πυρήνες αξιόπιστης πληροφόρησης και εκπαίδευσης των πολιτών.

Συζήτηση – Συντονισμός (13:00)

Η εκδήλωση ολοκληρώνεται με ανοιχτή συζήτηση, την οποία συντονίζει ο Γιώργος Παναγόπουλος από το Europe Direct Αττικής – Δίκτυο ΠΡΑΞΗ.

Η συζήτηση δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα, να ανταλλάξουν απόψεις και να αναζητήσουν πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Μπορείτε δωρεάν να συμμετέχετε στο webinar ακολουθώντας το link ΕΔΩ

Η διαδικτυακή αυτή εκδήλωση υπόσχεται να προσφέρει πολύτιμη ενημέρωση και να ενισχύσει τον διάλογο γύρω από ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα της εποχής μας. Με τη συμμετοχή έμπειρων επιστημόνων, στελεχών ευρωπαϊκών θεσμών και επαγγελματιών της ενημέρωσης, φιλοδοξεί να αναδείξει ουσιαστικές λύσεις και προοπτικές για μια Ευρώπη πιο ανθεκτική στα fake news.