Ο Ολυμπιακός δεν έπιασε τοπ απόδοση στον αγώνα με τον Βόλο ωστόσο η φάση του γκολ του ήταν εξαιρετική από κάθε άποψη ενώ είχε και το κέρδος του Σιπιόνι.

Στο 27ο λεπτό του αγώνα της ομάδας του Ολυμπιακού με τον Βόλο ο Αγιούμπ Ελ Καμπί έκανε το 1-0, που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ. Ο Μαροκινός ανέβασε και άλλο τον αριθμό των φετινών του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις (16 γκολ και 13 σε 15 αγώνςς στην Stoiximan Super League 1), πλην όμως - σε αντίθεση με αρκετές άλλες περιπτώσεις στον αγώνα - η φάση αυτή του γκολ ήταν υποδειγματική.

Ξεκίνησε από τα πόδια του Μπιανκόν σε ένα σημείο λίγο πιο πίσω από το κέντρο, με τον Γάλλο να δίνει την μπάλα στον Σιπιόνι , τον Αργεντίνο χαφ, που έβγαλε ιδιαίτερα καλό αγωνιστικό πρόσημο,. Ο νεαρός Σιπιόνι με την σειρά του έβγαλε κάθετη στον Ελ Καμπί που την έδωσε στον Ποντένσε και άλλαξαν θέσεις. Ο Ποντένσε εκτός από την αλλαγή κατεύθυνσης έκανε ένα κόψιμο της μπάλας και την πέταξε ιδανικά στον Ελ Καμπί, ο οποίος με φανταστικό τελείωμα, σκόραρε το τέρμα του. Πρακτικά η φάση αυτή βγήκε με 5 φάσεις: Μπιανκόν στον Σιπιόνι, Σιπιόνι στο Ελ Καμπί, Ελ Καμπί στον Ποντένσε και Ποντένσε στον Ελ Καμπί.

Ο δε Λορέντζο Σιπιόνι δεν βρέθηκε μόνο σε ρόλο δημιουργού σε αυτήν την φάση του 1-0. Απείλησε τουλάχιστον 2 φορές την αντίπαλη εστία και έφτιαξε φάσεις και για τον Ποντένσε και για τον Στρεφέτσα, αν και εξάρι. Στα 21 του χρόνια ο Σιπιόνι αν και δεν έχει πάρει γενικά πολύ χρόνο συμμετοχής (έχοντας 321 λεπτά σε 8 αγώνες στο Πρωτάθλημα) ήταν θετικότατος στο 1-0 με τον Βόλο. Έδειξε πώς μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και ενώ πήρε και τα εύσημα του κόουτς Μεντιλίμπαρ.

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε χαρακτηριστικά μετά από σχετική ερώτηση: «Αυτό που είπα και πριν, δεν κάναμε καλό παιχνίδι. Σε γενικές γραμμές δώσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο και δημιουργήσαμε λίγα πράγματα. Υπάρχουν αγώνες που κάνεις λίγες ευκαιρίες, κερδίζεις τον αγώνα και είσαι ικανοποιημένος, τώρα όμως δεν ήταν έτσι. Έπρεπε να ήμασταν διαφορετικοί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα μας. Ο Σιπιόνι αγωνίζεται λίγο μέχρι τώρα είναι αλήθεια, αλλά πρέπει να εκμεταλλεύεσαι κάθε ευκαιρία που σου δίνεται και μπορούμε να πούμε ότι το προσπάθησε σε αυτό το ματς».