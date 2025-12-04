Ρυθμιστής ο Γουόρντ στο ντέρμπι με την Φενέρ!

Σπουδαία μονομαχία στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε (21:15) για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Ο «μαραθώνιος» συνεχίζεται και επιστρέφει με ένα μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στους «ερυθρόλευκους» και τους πρωταθλητές Ευρώπης που συγκατοικούν στο 8-5 και ψάχνουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει σε απόσταση βολής από την κορυφή.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε ένα βήμα πίσω με την ήττα στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα (91-80), γνωρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα εκτός έδρας μετά το Μιλάνο (88-87), την ώρα που έχει μετατρέψει σε «φρούριο» το ΣΕΦ όπου έχει σερί τεσσάρων νικών με Χάποελ, Παρτιζάν, Ζαλγκίρις και Παρί.

Για να γίνουν πέντε οι νίκες στο «σπίτι», οι Πειραιώτες καλούνται να σταματήσουν το σερί της Φενέρ, καθώς η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει αφήσει οριστικά πίσω της το κάκιστο ξεκίνημα, μετατρέποντας το 3-5 σε 8-5, καθώς το Νοέμβριο έμεινε αήττητη με Βιλερμπάν, Μακάμπι, Χάποελ, Παρτιζάν και Βίρτους, την οποία «λύγισε» δύσκολα (66-64).

Για τον Ολυμπιακό η υπεράσπιση του ΣΕΦ είναι κομβική για να μη «διπλώσουν» για πρώτη φορά φέτος οι ήττες και να επανέλθει η θετική αύρα σε έναν απαιτητικό «μαραθώνιο» όπου δεν υπάρχει χώρος για συναισθήματα και χρειάζεται πνευματική σκληράδα.

Πέρυσι η μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης επικράτησε και στα δύο παιχνίδια (82-71, 77-87), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν ηττηθεί ποτέ σε τρία σερί παιχνίδια από την τουρκική ομάδα. Στο 1.92 η νίκη του Ολυμπιακού με -6.5 πόντους.

Η ομάδα του Σάρας έχει χτίσει το σερί της στην άμυνα, καθώς είναι η πρώτη άμυνα στη διοργάνωση (78.5 πόντοι παθητικό) αλλά είναι πολύ χαμηλά παραγωγικά (18η επίθεση με 82.6 πόντους) θα αντιμετωπίσει την καλύτερη άμυνα σε συνολική αξιολόγηση, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να έχει κρατήσει σε 3/4 τελευταία ματς στο ΣΕΦ τον αντίπαλο κάτω από τους 78 πόντους. Στο 1.77 οι Under 78.5 πόντοι της Φενέρ.

Σε ατομικό επίπεδο η παρουσία του Τάισον Γουόρντ είναι καταλυτική, με τον Αμερικανό να προσφέρει ποιοτικά λεπτά και πόντους, με το Over 6.5 να είναι στο 2.07.

Τέλος, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, και μία πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές (πόντοι, ριμπάουντ, τρίποντα κ.ά).

ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ

21+| ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ:ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ.

