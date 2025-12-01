Οι νέοι στόχοι του ΕΚ για την προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε φιλόδοξη στρατηγική 2025–2030 για ίσα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, με έμφαση σε εργασία, πρόσβαση, προστασία και ανεξάρτητη ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τις προτεραιότητές του για την επικαιροποιημένη στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία μετά το 2024, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα πιο δεσμευτικό, πιο συνεκτικό και πιο ανθρώπινο πλαίσιο πολιτικών ως το 2030. Με μεγάλη πλειοψηφία- 490 ψήφους υπέρ- οι ευρωβουλευτές ζητούν πλέον από την ΕΕ να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να εξασφαλίσει ότι κανένα άτομο με αναπηρία δεν θα μένει πίσω.

Μια πιο φιλόδοξη στρατηγική για το 2025-2030



Στην καρδιά της απόφασης βρίσκεται η ανάγκη για μια στρατηγική που να δίνει πραγματικά εργαλεία στα άτομα με αναπηρία: πρόσβαση στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στις μεταφορές και στις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν πως, παρά τα βήματα προόδου, οι πολίτες με αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσανάλογες δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.



Γι’ αυτό ζητούν:

• Μια χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ “εγγύηση απασχόλησης και δεξιοτήτων”, ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

• Έναν ενιαίο ορισμό της αναπηρίας σε επίπεδο ΕΕ, ώστε τα δικαιώματα να ισχύουν ισότιμα σε όλα τα κράτη μέλη και να σταματήσει η σημερινή αναντιστοιχία από χώρα σε χώρα.

• Περισσότερες κυρώσεις όταν δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες παραβιάζουν τους κανόνες προσβασιμότητας.



Κεντρική προτεραιότητα: οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία

Το Κοινοβούλιο δίνει ιδιαίτερο βάρος στις μορφές πολλαπλής διάκρισης που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία. Η έκθεση ζητά:

• καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και αναπαραγωγικής φροντίδας,

• ενίσχυση της προστασίας από βία και κακοποίηση,

• περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στην εκπαίδευση, στην εργασία και στη λήψη αποφάσεων.



Πρακτικά εργαλεία για την καθημερινότητα

Όσοι ζουν με αναπηρία ή ταξιδεύουν συχνά στην ΕΕ αναμένεται να δουν σημαντικές βελτιώσεις:

• Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας & Ευρωπαϊκή Κάρτα Στάθμευσης (από το 2028): αναγνώριση των δικαιωμάτων σας σε όλες τις χώρες της ΕΕ – από εκπτώσεις σε υπηρεσίες μέχρι πρόσβαση σε χώρους στάθμευσης και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

• Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Προσβασιμότητα: περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες (όπως smartphones, ΑΤΜ, ebooks) θα πρέπει να είναι 100% προσβάσιμα.

• Προσβάσιμο διαδίκτυο: δημόσιες ιστοσελίδες και εφαρμογές θα πρέπει να λειτουργούν χωρίς εμπόδια.

• Ενισχυμένη κινητικότητα μέσω Erasmus+ και μεταφορικών κανόνων: ευκολότερες μετακινήσεις, περισσότερη υποστήριξη και σαφέστερα δικαιώματα επιβατών.



Μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς – με πράξεις, όχι μόνο λόγια

Η εισηγήτρια του Κοινοβουλίου, Rosa Estaràs Ferragut, το έθεσε ξεκάθαρα: «Κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω στην Ευρώπη. Πρόκειται για τη διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να ζουν ανεξάρτητα, να έχουν πρόσβαση σε ευκαιρίες και να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία».

Η απόφαση αυτή δεν αφορά απλώς μελλοντικές πολιτικές· αφορά την καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Με περίπου 107 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ, η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής είναι κρίσιμη για μια πραγματικά δίκαιη Ευρώπη.



Για τους ανθρώπους που ζουν με αναπηρία τι σημαίνει πρακτικά:

• Περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και κατάρτισης με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

• Ενιαία αναγνώριση της αναπηρίας σας όταν ταξιδεύετε εντός ΕΕ.

• Σταδιακή πρόσβαση σε πιο φιλικά, προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

• Μεγαλύτερη προστασία των δικαιωμάτων σας, με δυνατότητα καταγγελίας όταν η προσβασιμότητα δεν τηρείται.

• Έντονη παρουσία σας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων – οι πολιτικές δεν φτιάχνονται για εσάς χωρίς εσάς.



Η ΕΕ επιδιώκει μια αλλαγή που δεν είναι θεωρητική: μια καθημερινότητα πιο ανεξάρτητη, πιο ασφαλής, πιο προσβάσιμη. Και η απόφαση της Πέμπτης αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.