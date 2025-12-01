«Ομάδα Καφενείο»: Βρεθήκαμε στον Βύρωνα και είδαμε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Για μία ακόμη φορά το Gazzetta και η εκπομπή «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin πήρε το μικρόφωνο και βγήκε στην Αθήνα.

Η εκπομπή του Gazzetta «Ομάδα Καφενείο» powered by Bwin βρέθηκε στον Βύρωνα, στο καφέ «Καφενείο Βύρωνας» για μία ακόμη βραδιά ντέρμπι με το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ.

Οι φίλαθλοι απάντησαν, μεταξύ άλλων, για τον παίκτη που θα έπαιρναν από άλλη ομάδα και τρία επιχειρήματα που η ομάδα τους είναι καλύτερη από τον αντίπαλο.

Δείτε όλες τις ερωτήσεις που έκανε η Αλεξάνδρα Οικονόμου στο παρακάτω απολαυστικό βίντεο: