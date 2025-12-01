Basketaki: Σκέτη μαγεία αυτό το Novibet Top 10
Μπασκετική πανδαισία στο εβδομαδιαίο Νovibet Τop 10 του Basketaki The League και πάμε να δούμε τις φάσεις αναλυτικά!!
- Στο νούμερο 10, ξεκινάμε με τον Αλέξανδρο Ηλιόπουλο της Black Mapa, ο οποίος είδε το χρόνο της επίθεσης να τελειώνει και έβαλε ένα τρελό τρίποντο με ταμπλό από την κορυφή με το ένα χέρι!
- Στο νούμερο 9, ο Σπύρος Τσιρίδης των Kings μάς τρέλανε με ένα μπάσιμο, στο οποίο αποφάσισε να περάσει την μπάλα πίσω από την πλάτη του, στη συνέχεια κάτω από τα πόδια του κι εν τέλει να την αφήσει με αριστερό lay up στο καλάθι!!!
- Στο νούμερο 8, ο Β.Λουκάς έδωσε μια μαγική πάσα πίσω από την πλάτη στον Π.Μπίμπα, ο οποίος άφησε με πεταχτάρι την μπάλα στο καλάθι και προσέθεσε 2 ακόμη πόντους για τουςLos Angeles Pit-Bulls!
- Στο νούμερο 7, ο Κώστας Μουλαρογιαννης της Drunk Team δοκίμασε το απίστευτο, αφού σούταρε στη λήξη του αγώνα από τη δική του μπασκέτα και δικαιώθηκε, καθώς έστειλε την μπάλα συστημένη στο απέναντι καλάθι!!!
- Στο νούμερο 6, ξανά ο Σπύρος Τσίριδης, αφού δε μας τρέλανε αρκετά νωρίτερα , είπε να βάλει κι άλλο ένα τρελό σουτ με πλάτη στο αντίπαλο καλάθι και χωρίς να το βλέπει , ώστε να μας αποτελειώσει!
- Στο νούμερο 5, ο Θ. Τώλης ενώ πιέζεται στο post από 2 αντιπάλους του, με μια πάσα πισω από το κεφάλι του βρίσκει τον Σ. Γουρουντη ο οποίος έπειτα από εξαιρετικό κόψιμο στην ρακέτα, πετυχαίνει το δίποντο για τους Sugar Mountains!
- Στο νούμερο 4, ο Ευθύμιος Σωτηρίου βάζει ένα απίστευτο καλάθι με το αριστερό χέρι,πετώντας την μπάλα με μεγάλη καμπύλη κι αυτή του έκανε το χατίρι και μπήκε στο αντίπαλο καλάθι με περιπέτεια, προσθέτοντας 2 πόντους για την ομάδα των Cigarettes Bulls!
- Στο νούμερο 3, ο Γιάννης Φερεντίνος, από τους Athens Dragons, φεύγει μόνος στον αιφνιδιασμό και καρφώνει θεαματικά την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι με τα δύο χέρια!!!
- Στο νούμερο 2, ο Βασίλης Σαμλής των Hornets πέρασε κάτω από το αντίπαλο καλάθι και μεένα circus shot έστειλε την μπάλα στην κορυφή του ταμπλό κι εκείνη με τα φάλτσα μπήκε στο καλάθι!!!
- Στην κορυφή του Νovibet Top 10, ο Β. Ιερωνυμάκης πασάρει άψογα στον αιφνιδιασμό στον Α. Παπαματθαίου, ο οποίος καρφώνει με δύναμη την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι με το ένα χέρι, ξεσηκώνοντας την ομάδα των Βελούδινων Σφυριών κι όλους εμάς!!!
