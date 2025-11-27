Από το γήπεδο στο smartphone: Πώς η Aircash αλλάζει την εμπειρία του φιλάθλου

Στον σύγχρονο αθλητισμό, η δράση δεν περιορίζεται πια στο γρασίδι.

Από την ψηφιακή αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους μέχρι την ανάλυση δεδομένων και τις έξυπνες πληρωμές, η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο ένας φίλαθλος παρακολουθεί και ζει το παιχνίδι που αγαπάει.

Σε αυτό το κύμα αλλαγής, οι fintech εταιρείες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο χώρο. Και ανάμεσα σε αυτές, η Aircash ξεχωρίζει ως η πλατφόρμα πληρωμών που αξιοποιεί τον αθλητισμό ως γέφυρα για να έρθει πιο κοντά στους Ευρωπαίους φιλάθλους.

Αθλητισμός και τεχνολογία: Ένας κοινός κώδικας

Για τον Hrvoje Ćosić, CEO της Aircash, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: «Ο αθλητισμός ξεπερνά σύνορα, κουλτούρες και γλώσσες. Και αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε και με την πλατφόρμα μας». Η Aircash δεν επιδιώκει απλώς να βάλει το λογότυπό της δίπλα σε μεγάλες ομάδες, αλλά αναζητά συνεργασίες που στηρίζονται σε κοινές αξίες: ομαδικότητα, εμπιστοσύνη, συνέπεια και ανθεκτικότητα.

Γι’ αυτό έχει γίνει ο κύριος χορηγός της Hellas Verona στη Serie, συνεργάτης του Baskonia Alavés Group (Deportivo Alavés & Baskonia) στην Ισπανία και υποστηρικτής εθνικών ομοσπονδιών χειροσφαίρισης, βόλεϊ και υδατοσφαίρισης στην Κροατία.

Πίσω από τις αθλητικές συνεργασίες υπάρχει ένα απλό αλλά ισχυρό προϊόν: ένα δωρεάν mobile wallet και η Aircash Mastercard, η προπληρωμένη κάρτα που ενεργοποιείται άμεσα μέσα από την εφαρμογή και χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε φυσικό ή online κατάστημα παγκοσμίως. Ξεχωρίζει, καθώς δεν απαιτεί τραπεζικό λογαριασμό, υπάρχει η δυνατότητα φόρτισης χρημάτων με κάρτα ή μετρητά με πάνω από 5.000 σημεία για top-up μέσω Abon, αγορά της κάρτας σε Market In ή μέσω Wolt, Efood, Skroutz, Speedex και άμεση απενεργοποίηση σε περίπτωση απώλειας. Είναι μια λύση για όποιον θέλει απλότητα, έλεγχο και ελευθερία κινήσεων, κάτι που ταιριάζει ιδανικά στη σύγχρονη αθλητική κουλτούρα.

Εκεί όπου ο φίλαθλος είναι ενεργός: από το γήπεδο στο κινητό

Οι φίλαθλοι ζουν πλέον την ομάδα τους ψηφιακά: αγοράζουν εισιτήρια, κάνουν αγορές μέσα στο γήπεδο, συνδρομές, merchandise, και ψηφιακό περιεχόμενο. Η Aircash επιλέγει να βρίσκεται εκεί όπου βρίσκονται ήδη οι φίλαθλοι, όχι απλώς σε διαφημιστικές πινακίδες αλλά ως εργαλείο που διευκολύνει καθημερινές συνήθειες. Επιπλέον, υποστηρίζει άμεσες καταθέσεις και αναλήψεις σε δημοφιλείς iGaming πλατφόρμες, έναν κλάδο που συνδέεται ολοένα και περισσότερο με τον ψηφιακό αθλητισμό και την ψυχαγωγία.

Η εταιρεία, με έδρα την Κροατία, έχει επεκταθεί σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, και η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν από τους πιο δυναμικούς της προορισμούς. Όπως λέει ο Ćosić: «Οι φίλαθλοι ταξιδεύουν, παρακολουθούν ομάδες σε διαφορετικές χώρες. Θέλουν τα χρήματά τους να κινούνται το ίδιο εύκολα. Αυτό προσφέρει η Aircash».

Ο αθλητισμός και η fintech μοιράζονται το ίδιο μεγάλο στοίχημα: να χτίσουν εμπιστοσύνη και να παραμείνουν μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων. Όπως συνοψίζει ο Ćosić: «Ο αθλητισμός πάντα ενώνει τους ανθρώπους. Θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της ενότητας και να δείξουμε ότι η καινοτομία δεν είναι κάτι μακρινό – μπορεί να είναι τόσο οικείο όσο το παιχνίδι που αγαπάς».

