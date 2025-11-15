Η Σκωτία μπορεί να ηττήθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά οι Σκωτσέζοι οπαδοί είχαν έναν λόγο να πανηγυρίζουν μετά τη λήξη του αγώνα.

Η Σκωτία μπορεί να ηττήθηκε με 3-2 από την Ελλάδα και να μην πήρε αποτέλεσμα στο «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά τελικά δεν ήταν όλα... μαύρα για το σύνολο του Στιβ Κλαρκ.

Η Δανία άλλωστε υπέπεσε σε μεγάλη γκέλα και έμεινε στο 2-2 απέναντι στη Λευκορωσία, πράγμα που σημαίνει πως απέτυχε να κλειδώσει την πρωτιά του ομίλου που θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα μάλιστα οι Σκωτσέζοι οπαδοί που βρέθηκαν στο «Γ Καραϊσκάκης» ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς, καθώς η ομάδα τους έχει ακόμα μια ευκαιρία να επικρατήσει την τελευταία αγωνιστική επί της Δανίας και να πάρει το απευθείας εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.